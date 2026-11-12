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里夫斯神奇打板三分打 布朗尼也驚訝

里夫斯扛下進攻大旗 場均得分創新高

洛杉磯湖人今（12）日客場交手密爾瓦基公鹿，首節開打後不久，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）就在一次切入被犯規時，背對隨手將球拋出，上演神奇花式打板進算，不僅全場球迷全部發出驚呼，場邊的「皇子」布朗尼（Bronny James）也抓頭不解，主播則笑說，「嘿！這球到底怎麼進的，看一下重播吧！」湖人開季打出10勝2敗好成績，近期則為6連勝，其中包含上戰里夫斯獨砍43分、率領湖人擊敗活塞取勝。本場里夫斯與唐西奇（Luka Doncic）合力出戰，首節就上演精采進球。迪一節剩下7分38秒時，里夫斯接獲傳球後切入收球，做出假動作後往公鹿中鋒威爾（Kel'el Ware）身上靠製造犯規，接著從威爾身後隨手將球拋出，結果球竟打板進算，形成神奇三分打，畫面中可以看到，里夫斯甚至被威爾撞到時已經背向籃框，完全沒有看框情況下仍展現優異手感，場邊觀賽的「皇子」布朗尼也抓頭表示不解。里夫斯本季扛下湖人第2進攻選擇，場均上場36.2分鐘，貢獻25.3分、3.4籃板與4.6助攻，場均得分創下生涯新高，投籃命中率50.8%也創下生涯次佳表現。