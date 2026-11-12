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選戰倒數16天，立法院前院長王金平今（12）日表示，他認為雙北有很大可能性守住，高雄市的部分，更透露內部民調顯示，國民黨候選人柯志恩並沒有輸，只是沒有發表而已，辯論過後形成關鍵的分水嶺，「民意是站在她這裡的」。王金平今出席由考試院前院長關中、前立委丁守中共同發起的「「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，針對16天後的地方選舉，王金平認為，空戰已經差不多了，接下來就是陸戰，要看看大家對於真正動員的狀況，動員順利贏面比較大，未來16天看要怎麼動員，甚至能夠將中間選票動員到，能夠更好。王金平說，每個縣市都需要再加強動員，好的就要繼續保持，能增加更好，如果差一點的，當然需要尋求補助。先前王金平曾建議，台北市長蔣萬安應該要調整選戰策略，媒體詢問目前蔣有止穩的跡象嗎？王金平說應該有相當改善，所以蔣萬安的選情，應該還是會漸入佳境。對於選戰的結果，王金平說沒有悲觀的理由，不可能通吃，但也不能重要的部分被人拿去，他認為會是比較正常的結局，個人認為雙北應該相當大可能守住，高雄的部分，內部民調也沒有輸，只是他們並沒有發表，柯志恩被社會的接受度越來越高，民意是站在她這邊，自從辯論之後，已經形成關鍵的分水嶺出來。