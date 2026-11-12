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外交部領事事務局網站日前遭駭客入侵，造成7萬2702個護照大頭照檔案、2萬6072份駐紐約辦事處授權書掃描檔外洩。領務局對此表達歉意，表示相關網站已經修復並恢復上線，遭竊資料不影響已核發護照及文件的正常效力，民眾無須因此換發護照，後續將提供專責諮詢管道，並釐清委外廠商責任。領務局指出，這起資安事件於11月4日下午陸續發現，隨即成立資安及應變專案小組，隔離相關主機、保存事證並通報資安主管機關。經調查，遭竊取的護照照片，為今年9月3日至11月2日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照系統上傳的部分檔案，共計7萬2702個，不包含透過戶所一站式服務及臨櫃申辦的案件。至於駐紐約辦事處部分，則有2萬6072份授權書掃描檔遭取得，資料涵蓋2011年10月26日至2026年11月6日期間辦理驗證的部分文件，不包括國內申辦案件、其他駐外館處案件，以及出生、死亡、婚姻、學歷等其他類型文件。領務局公布的調查範圍還包括亞太經濟合作（APEC）商務旅行卡（ABTC）線上填表網站。2026年9月1日至11月4日期間，共有774件申請資料遭取得，涉及申請人照片、申請案號、性別、申請類別、出生地、職務名稱及推薦機關等資訊。領務局說明，這批資料並未涉及申請人姓名、護照號碼及聯繫資訊等足以直接識別個人身分的重要資料，而且相關774位申請人的商務旅行卡均尚未製發。對於民眾最關心的護照效力問題，領務局強調，遭竊取的護照大頭照及授權書掃描檔，不會影響已核發護照的效力及正常使用，相關授權書的驗證效力也不受影響，民眾無須因此立即換發護照，未來核發的APEC商務旅行卡也不會受到影響。領務局表示，對於此次資安事件造成民眾個人資料外洩，已表達誠摯歉意，並提醒曾於相關期間透過領務局網站申辦護照、在駐紐約辦事處辦理授權書驗證，或使用ABTC線上填表網站的民眾，提高警覺，留意個人資料遭不當利用的可能性。後續領務局將持續調查事件影響範圍，全面檢視資訊系統及委外管理機制。若查明委外廠商未依契約履行資安防護義務，或有其他可歸責情事，將依法追究責任並求償，同時強化資安防護及個人資料保護措施。至於駭客未經授權入侵資訊系統及取得個人資料的行為，領務局指出，相關行為恐涉及《刑法》及《個人資料保護法》等規定，將儘速彙整事證移送司法機關偵查，後續也將公布專責諮詢管道及相關協助措施。