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有「百億黃金右手」之稱 黃志宜見過515位億元頭獎得主

也會與頭獎得主見面 有人新房入厝邀他作客

見過515億頭獎得主！黃志宜中獎運也提升 今年中過今彩539貳獎

連續17期摃龜的威力彩頭獎，今（12）日晚間將再度開獎，頭獎上看3.1億元，許多人也希望能一夕致富成為億萬富翁，而有「百億黃金右手」之稱的台灣彩券公司董事長黃志宜，至今更已接見過515位億元頭獎得主，也讓許多人見到他都想握手，他自己也透露，隨著接見億元頭獎增加，他的中獎運也有提升，過去最多中5000元，今年則讓他中了今彩539貳獎，即便獎金只有2萬元，他還是相當開心，也分享自己買彩券的秘訣及投注方式。由於中了億元以上大樂透及威力彩頭獎，領獎必須先致電台彩，待驗證通過後，就可預約領獎時間，並由台彩董事長及總經理親自接待。也因此，曾擔任台彩總經理超過10年的黃志宜，如今還是台彩董事長，從2007年8月至今接待過的億元頭獎得主已破500人，達到515人，包括中28.7億威力彩頭獎獎主，而且與頭獎主見面都會先握手，也讓他有「百億黃金右手」的稱號，人人搶跟他握手，增加自己財運。也就是說，全台只有台彩董總及少數接待人員見過億元頭獎得主本尊，黃志宜還說，只要見過就不太會忘記，甚至曾在高鐵上碰到頭獎得主，兩人很有默契對看點頭致意，甚至中獎人買新房入厝也會想到他，特別邀請黃志宜到新家作客，還安排客廳財位給他坐，希望他能幫新家添財氣。不僅如此，2012年12月6日開出的威力彩頭獎，當期18.16億元獎金由3名幸運得主均分，其中1名出身花蓮的得主，年少時因家庭經濟因素未能實現棒球夢，中獎後捐出1.2億元支持家鄉少棒發展，也促成花蓮台彩威力盃少棒賽的舉辦，而且從2013年一辦就到今年邁入第14屆，將於12月5日在花蓮開賽。黃志宜受訪時透露，即便獎金放在公益信託，每年支出600萬元辦台彩威力盃，但他仍會定時向中獎人報告目前獎金及少棒賽舉辦的情況，兩人甚至會約出來談，這名頭獎得主也會親自去觀賽。由於已接見過515位億元頭獎得主，黃志宜說他的中獎運也有提升，自己也有買彩券的習慣，主要購買今彩539及大樂透，每次各花100元，號碼則交由電腦選號，當然，如果累計高額獎金或節日加碼活動，他會再加碼及包牌，而平日買彩券也不必親自跑彩券行，而是透過在理髮店認識的彩券行老闆固定代買，只要投注就會拍照，把彩券傳給他看，若有中獎就會通知他，雙方建立長期購買彩券的默契。過去黃志宜最高曾中過5000元，但今年中獎運大幅提升，他透露，在4、5月間中過今彩539貳獎，即便獎金只有2萬元，還是創下他史上中獎最高獎金紀錄。