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廣達AI伺服器業務持續成為營運成長主力，11日法說會中上，預期2027年AI伺服器與通用型伺服器出貨都將維持雙位數成長，整體伺服器業務占公司營收比重可望提高至85%至90%，其中AI伺服器占伺服器業務比重預期超過八成。另外，新世代AI伺服器預計明年第1季迎來較大規模出貨，帶動後續營運動能。廣達公布2026年第3季財報，單季合併營收達1兆1155.45億元，季增7.6%、年增125.2%；歸屬母公司業主淨利284.22億元，年增73%，每股純益（EPS）7.08元。累計今年前3季合併營收2兆9613.58億元，年增99.4%，歸屬母公司業主淨利782.66億元，年增48.3%，EPS達20.03元，累計獲利已超過2個股本。廣達財務長楊俊烈指出，今年AI伺服器業務成長幅度優於原先倍增目標，預估全年AI伺服器營收占整體公司營收比重約60%至65%。展望明年，AI伺服器及通用型伺服器業務均可望維持雙位數年增，伺服器相關營收占比將進一步提升，顯示公司營運結構持續朝伺服器及雲端基礎設施轉型。在產品出貨方面，廣達表示，第4季正處於新舊世代AI伺服器平台轉換階段，部分高算力密度AI機櫃出貨數量可能較第3季略減，不過新平台產品單價較高，預期AI伺服器相關營收仍可優於第3季表現。由於不同客戶導入新平台的時程不一，預估明年第1季將有較大規模出貨，帶動AI伺服器業務進一步成長。至於客戶需求，廣達表示，目前尚未觀察到主要雲端服務供應商（CSP）因資料中心建置政策或資本支出疑慮而調整訂單，近期主要客戶法說會也未見明顯下修資本支出的情況，公司對AI基礎建設需求仍維持正面看法。為因應AI伺服器需求，廣達持續擴充全球產能，預估2026年底AI伺服器產能規模將較2025年底倍增，2027年資本支出規劃約400億至450億元，略高於今年，主要擴產據點包括美國加州及泰國。相較於伺服器業務成長，筆電市場則面臨不同情勢。廣達預估，今年第4季筆電出貨量將季減雙位數，全年出貨量可能年減15%至20%；2027年筆電出貨仍可能呈現年減，占公司整體營收比重也預估首度降至個位數百分比。隨著AI伺服器及通用型伺服器持續擴張，廣達營收結構將進一步改變。不過，後續仍須觀察新平台量產進度、客戶資本支出及產能擴充效益，尤其高單價零組件與產品組合變化對毛利率的影響，也是明年營運值得追蹤的重點。