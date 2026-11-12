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緯創持續擴大AI伺服器產能布局，董事會昨（11）日通過新增台南119億元、新竹9.39億元資本支出，合計128.39億元，主要用於建築物改良及機器設備採購；另外，墨西哥100%持股子公司也獲准增加1,776萬美元資本支出，約新台幣5.83億元，用於擴充當地伺服器產能。若以這3筆新增資本支出計算，台灣與墨西哥合計投入約134.22億元，顯示公司持續因應AI相關業務擴張需求。緯創2026年第3季財報，單季合併營收約1兆1,500億元，季增28.3%、年增約102%；歸屬母公司業主淨利184.02億元，季增24.1%、年增1.49倍，每股純益（EPS）5.74元，創單季新高。累計今年前3季合併營收約2兆8,900億元，年增97.2%，歸屬母公司業主淨利428.6億元，年增1.23倍，EPS達13.54元，創歷年同期新高。緯創表示，此次新增台灣資本支出，分別用於台南及新竹的建築物改良與購買機器設備，以因應AI相關新業務擴展；墨西哥部分則由100%持股子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.投入資金，擴充當地生產基地的伺服器產能。從投資規模來看，台南119億元是此次新增資本支出的主要部分，新竹則編列9.39億元，兩地合計128.39億元。墨西哥廠另增加1,776萬美元投資，約合新台幣5.83億元，反映緯創除擴充台灣既有營運據點，也持續增加海外伺服器生產能力。此外，緯創董事會也通過在不超過新台幣28億元額度內，取得位於新竹的土地及辦公廠房不動產使用權資產，公司規劃進行租約整合並延長租期，以配合營運需求。不過，這項不動產使用權資產案與前述新增資本支出性質不同，不宜直接合併計算為AI伺服器擴產投資金額。