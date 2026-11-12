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▲《魔鬼的計謀3》才開播就爆負評！李陶停課卻去錄影 公開道歉了（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲李陶是首爾大學高材生，還沒畢業前就已在ETOOS教高中地理。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓國實境益智節目《魔鬼的計謀：死亡重啟》（第3季）10日開播，美女補教名師李陶卻被罵翻，因為她先前以健康因素為由，在韓國大學入學考試前夕宣布停課，離開補習班，後來卻接連出席節目活動、開設YouTube頻道，引發班上考生不滿。對此，李陶公開道歉，坦言自己確實沒有盡到講師責任。李陶畢業於首爾大學師範學院地理教育學系，長年透過教育平台ETOOS教授韓國地理及世界地理，去年因出演Netflix戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》打開知名度，近來更跨足演藝圈，成為《魔鬼的計謀：死亡重啟》參賽者。但就在距離2027學年度韓國大學修學能力測驗僅剩3週時，李陶於10月29日突然宣布，因健康狀況無法完成剩餘課程。由於不少學生已跟隨她準備多時，突如其來的停課也打亂最後衝刺階段的備考計畫。更令學生沒想到的是，李陶停課約一週後，便在11月5日出席《魔鬼的計謀：死亡重啟》製作發表會，還透露自己曾主動向節目製作人鄭鐘然爭取出演機會，之後又宣布開設個人YouTube頻道宣傳節目。此舉讓部分考生相當不滿，質疑她以健康為由無法完成課程，卻仍持續進行演藝活動，根本就是在誆騙學生。對此，補教平台ETOOS於9日先向學員致歉，表示平台曾持續協調講師行程並提供拍攝支援，希望能讓課程順利進行，但最終仍因講師個人因素，無法按照原先安排完成課程。李陶10日也親自發聲，以手寫信的方式公開道歉。她坦言，自己早已察覺健康狀況不佳，卻一直認為能夠撐到最後，遲遲沒有做出停課決定：「這完全是我的過錯，沒有任何藉口可以辯解」，也承認連續2年未能完整完成課程，影響了學生的備考安排。對於停課後仍出席節目活動、開設YouTube頻道，李陶承認，這讓外界看起來像是「身為講師未能完成該完成的事，卻先顧及其他活動」，能理解學生為何感到失望。因此她表示，在健康恢復前，將暫停電視及個人內容活動，反省自己身為講師的責任；至於已簽約的節目，則仍會依原定安排播出。目前《魔鬼的計謀3》已上架5集，李陶在第一關「二選一」中排名墊底，和另一名參賽者、桌遊高手Nucksal已經一起被淘汰了。本季節目預計會剪成14集，參賽者還包含Super Junior成員神童，以及演員河錫辰、張東民。