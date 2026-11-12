輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近期深陷中國間諜、2段婚外情風波，去留問題引發外界關注，沒想到竟有網友把腦筋動到馬斯克（Elon Musk）身上，公開喊話希望他出手挖角黃仁勳。
根據外媒報導，社群平台X上，知名財經評論帳號「ZeroHedge」發文標記馬斯克，直接打下：「Elon please hire Jensen.」（馬斯克，拜託你聘用黃仁勳。）
沒想到馬斯克真的親自回覆，簡短寫道：「That would be an honor.」（那將是我的榮幸），引發熱議。
不過，馬斯克這番回應，目前看來，比較像是對網友玩笑的幽默接話，並未提出正式聘用邀約，也沒有公布任何挖角計畫。
至於黃仁勳是否會離開輝達，目前仍未有定論，但這場風波已經讓外界開始想像，這位AI晶片巨頭若真的另尋舞台，下一站會是何處。
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沒想到馬斯克真的親自回覆，簡短寫道：「That would be an honor.」（那將是我的榮幸），引發熱議。
至於黃仁勳是否會離開輝達，目前仍未有定論，但這場風波已經讓外界開始想像，這位AI晶片巨頭若真的另尋舞台，下一站會是何處。
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