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國立中興大學將校內學生活動中心出租給緻圓股份有限公司經營，原訂租期10年，卻因認定業者違反租約，於2022年（民國111年）提前終止契約、收回場地並沒收200萬元履約保證金。業者提告求償，台中地院認定校方終止租約程序違法，且提前收回場地造成業者裝潢設備及租金收入損失，判中興大學應賠償3183萬6520元。判決指出，中興大學於106年與緻圓公司簽訂租約，將學生活動中心地下1樓及地上1、2樓出租，供業者經營美食廣場、餐廳及便利商店等，租期至116年5月底。校方認為業者未依約設置可容納100人的中式合菜餐廳及素食專櫃，還將2樓部分圓廳改作辦公室及倉儲，於111年7月5日通知終止租約，並要求業者於同年8月5日前完成點交。法院認為，業者未設置特定餐廳及素食專櫃，屬於未完全履行契約義務，並非擅自變更場地用途；至於將部分空間改作辦公室及倉儲，也未嚴重到使整體租約目的無法達成。依雙方契約約定，一般違約須經書面警告、限期改善，累計3次以上仍未改善才能終止，但校方僅發函要求改善一次，就宣布解約，程序不符約定，因此終止租約不合法。法院另認定，業者在點交前已透過律師函表明不同意解約，點交當天也聲明保留契約權利，不能因業者配合交還場地，就認定雙方合意終止租約。校方提前收回場地，已妨礙業者繼續使用及收益，應負違約損害賠償責任。至於賠償金額，法院認定業者投入的裝潢、設備，扣除折舊後尚有1424萬餘元殘值，加上111年9月至12月租金損失120萬餘元，以及原租期屆滿前可預期取得的租金利益1438萬餘元，合計損害賠償2983萬6520元；另校方沒收的200萬元履約保證金，也應全數返還。台中地院於今年11月5日判決，中興大學應給付緻圓公司3183萬6520元。本案為一審判決，仍可依法上訴。