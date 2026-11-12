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中國男星張凌赫在以《逐玉》爆紅後，不僅代言等邀約暴增，就連戲約都不斷。除了預計在明年播出的《歸鸞》外，他與盧昱曉合作的全新古裝劇《刺棠》也已開始拍攝。近日有路透照在網路瘋傳，張凌赫竟疑似與盧昱曉有超激情吻戲，被拍到臉跟脖子都是唇印，還傳出被盧昱曉在臉上畫小烏龜。張凌赫拍攝《刺棠》的路透照在日前瘋傳，只見穿著一身紅衣、綁著馬尾的他，走出來時竟被發現臉頰跟脖子上都有紅色唇印，被猜測是剛拍完跟女主角盧昱曉的激烈吻戲，還傳出被盧昱曉在臉上畫小烏龜。張凌赫的路透照曝光後，也火速引發粉絲熱議，「我的天哪，這麼刺激」、「億萬少女的心碎了」、「哎呀呀，誰幹的好事」、「張淩赫的張是性張力的張，一出場就驚豔。」《刺棠》改編自中國作家霧圓的同名小說，劇情描述皇太子宋泠（張凌赫 飾）在祭祀典禮上被刺殺，皇位由弟弟宋瀾承接，而盧昱曉飾演的蘇落薇，和宋泠是青梅竹馬的愛人，為了調查宋泠的死亡，忍辱負重嫁給宋瀾，經過一番調查後發現，兇手竟然就是宋瀾，而宋泠其實沒有死，化名葉亭宴，成為權臣回朝復仇，兩人互相試探最終認出彼此，攜手奪回屬於他們的一切。