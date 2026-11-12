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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的婚外情風波越演越烈，疑似中國情報資產的外遇對象黃樂（Alice Huang）下落終於曝光！彭博社12日引述知情人士說法報導，黃樂已經回到中國，目前定居北京，而且中國安全官員知情。與此同時，中國官方與官媒對間諜指控持續冷處理，微博上爆料黃樂背景的前央視編導遭到禁言，相關討論明顯受到壓縮。彭博社報導，黃樂目前住在北京，中國安全官員知情。不過知情人士也表示，不清楚她何時前往北京、為何前往，也不知道她目前在做什麼。彭博記者12日試圖聯繫她，沒有成功。路透社則表示，暫時無法獨立證實這項報導。自從黃仁勳8日坦承對妻子不忠、輝達董事會展開調查以來，這位新加坡雲端服務業者Megaspeed前高層的行蹤就成了外界熱烈揣測的話題。她的微信和電子郵件帳號先前都已刪除，中國外交部被問到她是否為中國公民、人在何處時，也沒有正面回答。美國情報機構懷疑黃樂是中國情報資產，中國外交部則多次否認，批評相關報導「捕風捉影、污蔑抹黑」。Megaspeed是東南亞採購輝達晶片規模最大的業者，黃樂主導了這家公司的快速崛起，讓它成為東南亞資料中心熱潮中輝達最重要的合作夥伴之一。不過美方懷疑，這家公司是輝達先進晶片流入中國的主要管道之一。彭博社指出，Megaspeed在東南亞多處設施中，把輝達晶片租給中國電商與AI巨頭阿里巴巴，而阿里巴巴已成為美國國安疑慮的焦點。阿里巴巴否認華府指控它與解放軍有關聯，但對它和Megaspeed的關係拒絕評論。做空機構Culper Research今年5月也曾指控，阿里巴巴透過新加坡空殼公司資助Megaspeed，租用東南亞資料中心的算力。彭博社分析貿易紀錄後更發現，輝達向美國政府申報庫存時，經由硬體夥伴賣給Megaspeed的晶片數量，可能少算了約5萬顆。美國科技媒體《The Information》本週也報導，黃樂旗下的「上海世紀利通」和Megaspeed等公司，自2023年以來疑似協助約24萬顆、價值至少75億美元（約新台幣2400億元）的輝達晶片賣給中國買家。中國官方和主流媒體對這起事件的處理相當一致：報導婚外情，避談間諜。：以〈黃仁勳承認婚外情，特朗普、馬斯克回應〉為題，內容完全沒有提到黃樂被指為間諜，還引述輝達董事會「沒有理由認為國安或公司機密受損」的說法。：主要轉載外交部發言人的說法，強調「中國間諜」論調「純屬捕風捉影、污蔑抹黑」。：只報導黃樂的求學、媒體與金融經歷，對涉諜疑雲一字不提。前《環球時報》總編輯胡錫進9日發文，自稱「情報學出身」，強調中國情報界「從不專門使用美人計」。不過不少網友嘲諷，這番表態反而像在承認自己的背景。據《自由時報》報導，黃仁勳婚外情的相關話題已有多則擠進微博熱搜前50名，CNN統計，相關話題瀏覽量也超過4000萬次。不過，涉及黃樂是否為間諜的貼文，不是含糊帶過，就是直接被刪除。最受矚目的案例是前央視編導白潔。這位擁有228萬粉絲的博主日前在微博證實，黃樂曾和她在央視同一間辦公室工作，「當年就看出她不簡單」，還直言「出軌事小，間諜事大」，並透露事件已啟動「高級別調查」。這則貼文隨後被刪除，白潔本人11日也遭微博禁言。中國問題專家李林一分析，禁言可能和她提及間諜疑雲與高級別調查有關。儘管官方嚴格控管，中國網友仍化身「網路FBI」持續起底：黃樂的中學舊照、上海生活照、朋友圈合照，甚至她在合照中穿的粉紅色Dior洋裝，都被翻了出來。也有網友提出陰謀論，認為黃樂反而是美方安插的人，或質疑「真的間諜不會用本名」。就在黃樂行蹤曝光之際，黃仁勳本人的處境急轉直下。《紐約時報》引述5名輝達員工說法報導，黃仁勳疑似還與直屬部下、輝達醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。《華爾街日報》隨後報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，並與外部機構研究接班人選，考慮先安排臨時執行長。消息傳出後，輝達股價11日盤後重挫超過7%。美國國會議員也要求黃仁勳說明與黃樂的關係，並揚言發出傳票。截至12日上午，輝達董事會尚未宣布最終決定。