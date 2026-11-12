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賴清德交付3大主張 強調台灣是全球AI不可或缺夥伴

施振榮睽違19年再任領袖代表 承諾完整傳達3項任務

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於下週在中國深圳登場，總統賴清德宣布，由宏碁集團創辦人施振榮擔任我國APEC領袖代表，睽違19年再度出席經濟領袖會議。賴清德今（12）日也交付施振榮3項重要主張，包括讓台灣的聲音被世界聽見、推動全球科技合作及打造韌性AI供應鏈，以及深化與重要夥伴國的合作，共同維護亞太區域繁榮與穩定。總統府昨宣布由施振榮擔任領袖代表，並於今舉行行前說明記者會。賴清德致詞時提到，APEC是亞太地區最重要的經貿合作多邊機制，所有會員都在平等基礎上交流互動，台灣也秉持這項原則參與今年會議，並感謝理念相近國家在籌備過程中，持續強調台灣參與各項會議的重要性。針對今年APEC經濟領袖會議，賴清德提出3項主張。第一，台灣身為APEC會員，將持續積極參與並做出貢獻，不僅維護自身經濟利益，也讓台灣的觀點與經驗貢獻全球經濟，「讓台灣的聲音被世界聽見」。第二，賴清德強調，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，「是全球AI創新發展，以及數位轉型不可或缺的夥伴」，未來將透過APEC平台推動全球科技合作、促進創新交流，並積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈。第三，面對地緣政治、能源及供應鏈重組等挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健、值得信賴的力量，深化與重要夥伴國的合作，維護區域繁榮與穩定，加速區域經貿整合及發展。賴清德也表示，施振榮曾於2007年代表台灣出席澳洲雪梨APEC經濟領袖會議，並提出APEC數位機會中心第二階段倡議，相信憑藉其深厚產業經驗，將能對今年會議做出具體貢獻。至於施振榮則表示，感謝總統託付，讓他時隔19年再次代表台灣出席APEC經濟領袖會議，「除了感到榮幸，也深知責任重大」。施振榮指出，過去數十年見證台灣從代工製造起步，逐步成為全球半導體、資通訊的關鍵力量，除了自身努力，也有賴理念相近夥伴建立互信、共創價值。他表示，AI是今年APEC重點討論議題，也是台灣的優勢領域，台灣在半導體、數位科技及AI供應鏈擁有堅實基礎與豐富經驗。施振榮強調，將把握這次機會，積極與各會員領袖交流，「完整傳達賴總統的3項任務的指示」，彰顯台灣是全球不可或缺的合作夥伴，並持續在APEC扮演利益共享者的角色。