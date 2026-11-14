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▲木村拓哉2000年在演唱會上當著萬人的面，公開表示要跟工藤靜香結婚，3分鐘的告白與道歉，讓不少粉絲心碎。（圖／翻攝日網）

木村拓哉28歲決定娶工藤靜香 當紅偶像也想擁有自己的家庭

大家好，我是木村拓哉，在今天演唱會開始前，有一件事情我想要跟大家親自報告，雖然這樣很任性，但無論如何，也一定要在演唱會開始前，親口告訴大家，所以我站在這裡，我要結婚了。

原本打算等演唱會全部結束後再告訴大家，沒想到最後卻以這樣的方式公開，對於讓粉絲受到驚嚇，他也連聲道歉：「但是……但是……今後我一定會和以前一樣，一生懸命的努力，和至今為止一樣。還有，真的、真的覺得自己能成為SMAP的一員，實在太好了。那麼，接下來開始演唱會。

▲▼木村拓哉在結婚20年以後首度公開與太太工藤靜香閃照，此後老婆生日，他都會發IG放閃祝賀。（圖／IG@takuya.kimura_tak、微博@木村拓哉）

結婚20週年罕見公開合照 木村拓哉捏老婆臉放閃

木村拓哉曬老婆童年鬼臉照 結婚26年還是覺得她可愛

▲木村光希常常公開爸媽私下恩愛的一面。（圖／IG@koki）

日本男神木村拓哉今（13）日迎來54歲生日，除了演藝事業依舊活躍，與老婆工藤靜香結婚近26年的感情，也是不少人津津樂道的話題。回到2000年，當時28歲的他正值事業巔峰，卻選擇在演唱會上花了3分鐘，緊張的親口向粉絲宣布婚訊，事後更坦言，之所以堅持公開，是因為不想對心愛的女人及支持自己的粉絲說謊，而這段26年前的告白如今再度曝光，也讓人想起當年那個為愛勇敢的木村拓哉。如今兩人育有2個女兒，過去鮮少公開家庭生活的他，近年也開始會在老婆生日分享私下照片放閃，甚至曬出工藤靜香的珍貴童年照，展現私下愛老婆的溫柔的一面。2000年，木村拓哉不僅是當紅男團SMAP成員，更憑藉《長假》、《戀愛世代》、《美麗人生》等日劇紅遍亞洲，正值事業巔峰的他，卻在11月的一場演唱會上，親口向粉絲宣布要與大他2歲的工藤靜香結婚。當時他神情緊張的說：「木村拓哉接著解釋，」短短約3分鐘的致詞，他數度停頓、難以接話，既緊張又帶著歉意，台下則不斷傳出滿是心碎失戀的粉絲尖叫聲。為什麼要在人氣當紅之際宣布結婚？當年11月23日，工藤靜香懷孕的消息被《日本體育報》曝光，愛妻的木村只好公開面對婚事。對於為何不選擇低調結婚，他曾坦言：「那個時候，應該沒有不公開的選項吧。」他認為，如果一直隱瞞，不僅無法坦然面對工藤靜香，對一路支持自己的粉絲也不公平，才決定誠實、勇敢的面對，「如果一直隱瞞下去，就好像持續說謊一樣，那不是很奇怪嗎？」儘管婚訊引發不小震撼，木村拓哉仍在同年12月5日與工藤靜香正式登記結婚，隔年長女木村心美（Cocomi）出生，2003年又迎來次女木村光希（Kōki,），夫妻倆從兩人世界變成四口之家。而原本令人擔心的婚後人氣下滑，也沒有發生，2001年他主演的《HERO》平均收視率突破30%，不僅再次寫下日劇佳績，也讓他的男神地位更加穩固。木村拓哉過去對家庭生活相當低調，鮮少公開夫妻合照，直到2020年4月13日晚間，他才罕見在微博曬出與工藤靜香年輕時的親密舊照，提前替隔天滿50歲的老婆慶生。照片中，木村拓哉從後方摟著工藤靜香，還調皮伸手捏住她的臉頰、讓老婆嘟起嘴巴，自己則笑得相當開心。2024年4月14日工藤靜香54歲生日，木村拓哉又在IG限時動態分享老婆的私下面，照片中，工藤靜香坐在餐廳裡，面前擺著一杯草莓聖代，對著鏡頭露出靦腆笑容，男神沒有寫下長篇告白，僅附上一句「生日快樂」獻上祝福。今年4月14日工藤靜香迎來56歲生日，木村拓哉再次透過IG送上祝福，這次公開的照片更特別，竟然是老婆小時候的珍貴舊照！照片中的工藤靜香瞇著眼睛、露出天真笑容，與如今舞台上成熟優雅的模樣形成有趣對比。木村拓哉也分享夫妻用餐、舉杯慶祝的照片，讓外界難得一窺兩人的私下生活。其實，木村拓哉與工藤靜香的甜蜜互動，有不少都是透過兩個女兒的社群才被外界看見，2023年11月13日木村拓哉51歲生日，長女木村心美與次女木村光希分別公開家庭照片，其中包括爸媽親密依偎、勾著手臂散步的畫面，讓平常難得看到夫妻同框的粉絲相當驚喜。木村光希當時也形容爸爸是世界上最酷、最幽默、最有愛的父親、丈夫與朋友，對許多觀眾來說，木村拓哉是日劇裡帥氣的男主角，但在女兒眼中，他還是個會陪伴家人、一起開玩笑的爸爸。如今兩個女兒都已長大，各自在演藝圈發展，木村拓哉與工藤靜香也從當年備受矚目的偶像夫妻，走過了將近26年的婚姻生活。