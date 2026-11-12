全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》GTA 6，即將於11月19日上市，遊戲還沒開賣、在玩家苦惱要想什麼請假理由之前，羅技（Logitech）先宣布全新員工福利「Logi Game Day」，讓全球約7000名員工額外獲得一天帶薪「遊戲假」，不必扣除原有休假，就能在家盡情打電動，就連實習生也有份。這項福利並非限定11月19日，也不一定要玩《GTA 6》，讓不少玩家好奇，羅技台灣員工是否也能享有這項超狂福利？
羅技宣布送7000名員工「遊戲假」！不限《GTA 6》、任選一天休假
根據羅技官方公告，公司正式推出「Logi Game Day」，這項政策適用於全球約7000名員工，從正職員工到實習生都能受惠，並提供額外一天帶薪休假，讓員工有時間專心享受遊戲。值得注意的是，羅技並沒有規定所有員工都必須在11月19日休假，而是讓員工自行挑選日期，未來一年內任選一天使用這一天遊戲假。
遊戲類型也完全不受限制，不管是準備在《GTA 6》上市當天衝進罪惡城市，還是想玩《極限競速》（Forza）、其他單機遊戲，都能自行選擇。羅技發言人甚至表示，如果員工選擇在上市當天使用這項福利，公司也不會有任何怨言。
羅技執行長力挺打電動！11月19日總部還要舉辦遊戲直播
羅技執行長 Hanneke Faber 表示，是時候拋開「玩遊戲就是浪費時間」的刻板印象了。她認為，遊戲除了能讓員工放鬆，也有機會培養面對壓力、解決問題及團隊合作的能力。羅技更引用自家研究指出，81%的受訪玩家認為，玩遊戲有助於建立現實生活中的自信、減輕焦慮，並與更好的日常工作表現有關。
為了慶祝《GTA 6》上市，羅技旗下電競品牌 Logitech G 還將於11月19日在美國加州聖荷西總部舉辦遊戲直播活動，由 Logitech G 總經理 Robin Piispanen 主持，就連執行長 Hanneke Faber 也計畫親自參與，展現公司對遊戲文化的支持。
羅技「遊戲假」台灣也能放？全球適用、在台員工細節待確認
消息曝光後，台灣玩家最關心的問題就是「羅技台灣員工也有份嗎？」根據羅技公布的資訊，這項福利並非僅限美國總部，而是針對全球員工推出，理論上也涵蓋在台灣工作的員工。
不過，截至11月12日，羅技尚未公開台灣分公司的個別休假安排，也沒有進一步說明台灣員工的申請方式、實際適用對象等細節，因此目前仍無法完全確認台灣員工是否能比照海外享有相同福利。
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根據羅技官方公告，公司正式推出「Logi Game Day」，這項政策適用於全球約7000名員工，從正職員工到實習生都能受惠，並提供額外一天帶薪休假，讓員工有時間專心享受遊戲。值得注意的是，羅技並沒有規定所有員工都必須在11月19日休假，而是讓員工自行挑選日期，未來一年內任選一天使用這一天遊戲假。
遊戲類型也完全不受限制，不管是準備在《GTA 6》上市當天衝進罪惡城市，還是想玩《極限競速》（Forza）、其他單機遊戲，都能自行選擇。羅技發言人甚至表示，如果員工選擇在上市當天使用這項福利，公司也不會有任何怨言。
羅技執行長 Hanneke Faber 表示，是時候拋開「玩遊戲就是浪費時間」的刻板印象了。她認為，遊戲除了能讓員工放鬆，也有機會培養面對壓力、解決問題及團隊合作的能力。羅技更引用自家研究指出，81%的受訪玩家認為，玩遊戲有助於建立現實生活中的自信、減輕焦慮，並與更好的日常工作表現有關。
為了慶祝《GTA 6》上市，羅技旗下電競品牌 Logitech G 還將於11月19日在美國加州聖荷西總部舉辦遊戲直播活動，由 Logitech G 總經理 Robin Piispanen 主持，就連執行長 Hanneke Faber 也計畫親自參與，展現公司對遊戲文化的支持。
消息曝光後，台灣玩家最關心的問題就是「羅技台灣員工也有份嗎？」根據羅技公布的資訊，這項福利並非僅限美國總部，而是針對全球員工推出，理論上也涵蓋在台灣工作的員工。
不過，截至11月12日，羅技尚未公開台灣分公司的個別休假安排，也沒有進一步說明台灣員工的申請方式、實際適用對象等細節，因此目前仍無法完全確認台灣員工是否能比照海外享有相同福利。