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▲鮑爾（左）2024年6月代表輝達拜訪台大醫院，與當時院長吳明賢（右）合影。（圖／截自台大醫院網站）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波再爆新內幕！繼承認與疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang）發生婚外情後，《紐約時報》11日又報導，黃仁勳疑似與直屬部下、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有一段戀情。這位被網友稱為「小四」的女高管，2024年6月還曾代表輝達來台，拜會台大醫院和林口長庚醫院，洽談AI醫療合作。《紐時》引述5名輝達現任及前任員工的說法指出，現年63歲的黃仁勳與48歲的鮑爾，今年3月輝達在加州聖荷西舉辦年度開發者大會GTC期間，在附近一家飯店被拍到舉止親密的影片，但影片目前沒有公開。當時鮑爾出席GTC，主講如何運用AI推動醫療與生物領域的突破。大會期間，輝達高層在附近飯店開會，有人看到黃仁勳與鮑爾舉止親密。3名知情員工透露，一名路人用手機拍下兩人互動的畫面，黃仁勳的隨扈發現後將對方帶開，並提出條件，請對方簽署保密協議。《紐時》也指出，黃仁勳與鮑爾兩人都已婚，各有配偶。對於這項報導，輝達、黃仁勳和鮑爾都沒有證實。輝達拒絕發表聲明，鮑爾也沒有立即回應《紐時》的置評請求。黃仁勳接到記者電話時只說了一句「我覺得你不應該直接跟我談」，隨即掛斷。這段關係之所以引發關注，在於鮑爾是黃仁勳的直屬部下。《紐時》引述輝達的行為準則，指出公司要求員工避免利益衝突，包括因私人關係產生的衝突，並承諾會迅速調查不當行為。輝達和許多大企業一樣，也有規範不鼓勵主管與部屬交往。外界因此質疑，董事會要如何把這套標準套用在執行長身上。不只黃樂曾經來台，鮑爾也曾在2024年6月隨黃仁勳來台期間，代表輝達團隊拜會台大醫院和林口長庚醫院等醫學中心，洽談AI醫療合作。根據台大醫院當時發布的新聞稿，時任院長吳明賢率領醫療團隊與鮑爾及輝達成員，討論神經外科、影像醫學等AI醫療合作。輝達也與台大醫院健康管理中心合作，推動「全球AI驅動行動健康」（GAIM Health）倡議，內容包括：🔹建立大型語言模型，自動產出醫療文字摘要🔹利用NVIDIA MONAI平台，建立影像自動辨識與自動標註的AI系統🔹透過區塊鏈技術，形成可攜帶、無法竄改的醫療摘要紀錄長庚醫院的新聞稿則指出，這次訪問象徵雙方「強強聯手」深化合作的開始，有助於共同推動台灣智慧醫療產業的技術創新。院長陳建宗當時還致贈琉璃禮物給鮑爾。鮑爾表示，林口長庚很早就開始發展AI，輝達在AI也有十幾年的經驗，雙方可以結合專長，做出很多很棒的應用。鮑爾是輝達醫療事業的靈魂人物，被外界形容是「從零開始打造輝達醫療事業」的人。她的經歷如下：：美國東北大學電機工程學士，主修電腦工程；另取得波士頓大學專案管理研究所證書，並修習麻省理工學院（MIT）史隆管理學院的高階主管課程。：在醫療影像顯示器公司DOME Imaging Systems擔任硬體工程師。：加入Planar Systems醫療部門擔任硬體工程師，2006年轉任產品行銷經理，專攻診斷影像顯示器。：加入輝達，擔任全球高等教育與醫療業務開發總監，目標是讓輝達GPU成為醫療影像設備的加速平台。：升任AI業務開發資深總監，負責深度學習與AI生態系合作。：升任醫療事業副總裁，至今統管輝達整個醫療事業。在鮑爾帶領下，輝達與頂尖大學和多家財星百大醫療企業建立合作，她也主導輝達AI實驗室和新創扶植計畫Inception。據輝達說法，目前已有超過1000家醫療新創使用輝達平台開發AI產品。她經常在摩根大通醫療保健大會、GTC等重要場合發表演說，是輝達在醫療領域最具代表性的門面人物。第二段婚外情曝光後，黃仁勳的處境急轉直下。《華爾街日報》報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，並與外部機構研究接班人選。消息傳出後，輝達股價11日盤後重挫超過7%。截至12日上午，輝達還沒有正式宣布決定。另一方面，據彭博社報導，第一段婚外情的女主角黃樂已經回到中國，目前定居北京，中國安全官員知情。