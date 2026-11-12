（柯瑞不會回歸更新：11：21）

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金州勇士隊今（12）日客場踢館休士頓火箭隊，力拚延續近期的8連勝氣勢，不料比賽進行期間卻傳出令灣區球迷心碎的突發狀況。勇士當家超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在場上突然出現腰部附近不適的狀況，在一次暫停期間更直接走回更衣室接受檢查，勇士官方隨後確認是右側腹部酸痛，本場確定不會回歸。根據勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）與現場媒體觀察，柯瑞在比賽開局出現2次失誤後，身體狀態似乎就出現異樣。過去幾分鐘內，柯瑞多次在死球與跑動間隙用手反覆觸摸「右側髖部與腹斜肌」所在的區域，神情顯得相當不舒服。隨後在一次官方暫停期間，柯瑞並未留在板凳席與隊友討論戰術，而是直接在球隊工作人員尤德（Drew Yoder）的陪同下快步走回更衣室。強森在社群媒體上指出：「柯瑞身體右側明顯出了問題，看起來像是腹斜肌一帶，而且他對此顯得非常憤怒。」目前勇士官方確認是右側腹部酸痛，本場確定不會回歸。現年38歲的柯瑞本季開局狀態火燙，場均狂飆30.6分帶領勇士在開季3連敗後拉出一波驚人的8連勝；然而，這位老將近兩季的身體負荷始終是球團最大的隱憂。回顧上賽季，柯瑞便曾受到右膝髕股疼痛症候群與骨挫傷困擾，整季因傷缺席多達39場比賽，整季僅出賽43場。今年10月中旬的季前公開訓練中，他也曾因變向不慎扭傷右腳踝一度跛行退場。進入11月份，柯瑞也因右膝負荷管理等狀況，名字頻繁出現在「每日觀察」傷病名單中。如今在陣中另一名明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）仍處於十字韌帶（ACL）復健期、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）又因病離開勇士的情況下，勇士本季好不容易靠著柯瑞的無解火力重返西區強權行列，如今又可能陷入無人能攻的低潮。