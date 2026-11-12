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「音樂教父」羅大佑近日登上媒體人唐湘龍主持的節目接受專訪，談及政治議題時，竟稱「現在外省人被欺負得夠慘了」，還批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴，以及前監察院長陳菊等人未婚、沒有子女，相關言論引發輿論強烈反彈。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽則進一步翻出桃園市長張善政過去的發言，也曾點名蔡英文：「沒生過小孩，不知道那個（為人父母）心。」「不希望人們過分討論羅大佑歧視女性言論的人之中，還有桃園市長張善政。」沈榮欽提到，2019年12月，張善政出席國民黨立委候選人萬美玲舉辦的「新住民午餐約會」，討論新住民的健保議題。 當時國民黨的主張是，新住民來台未滿6個月若已懷孕，政府應該修改規定，立即給予全民健保保障；而中央政府的作法是來台未滿6個月的新住民雖無健保，但政府會提供產檢補助。不料張善政話鋒一轉，從政策討論改為針對蔡英文個人，表示：「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心。」沈榮欽指出，張善政的發言引發民進黨與各界批評，起初張善政抨擊這些批評為霸凌，但是後來在輿論壓力下收回原話。沈榮欽續指，後來張善政果然顧念萬美玲生過小孩，有愛子之心，在 2025年至2026年度聘任萬美玲之子佀廣洋為桃園市政府第6屆青年諮詢會委員。這些年來台灣說過類似話語的人，只有柯文哲和蘇清泉目前還不到70歲，其他人都已超過70歲，希望這類歧視女性的語言能夠在台灣年輕一代中逐漸消失。