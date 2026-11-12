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唐西奇、里夫斯合力出戰 第三節打波公鹿

湖人挺住追分壓力 唐西奇、里夫斯卻傳傷情

洛杉磯湖人今（12）日作客挑戰密爾瓦基公鹿，靠著後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙拳出擊，上半場就取得雙位數領先，並靠第三節再打爆對手，取得超過20分領先，終場123：112擊敗公鹿，收下近期7連勝，但唐西奇、里夫斯本場腳踝都有疑似扭傷狀況，傷情仍待後續觀察。湖人上一場靠里夫斯獨立帶隊、砍下43分，擊敗東區強敵活塞，本場面對弱旅公鹿，在唐西奇、里夫斯主導節奏下，一路取得領先，第二節末段逐漸拉開比分，上半場獲得11分差領先。下半場開打，靠唐西奇多次單打輕鬆取分，以及近期手感火燙的延伸型長人馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）再度爆發，上場23分鐘就投進5顆外線、狂砍25分、3籃板與2助攻，一節徹底打趴公鹿。末節公鹿展開追分，一波8：0攻勢，瞬間將比數拉近至10分差，關鍵時刻唐西奇再度挺身而出，一發遠程外線奠定勝基，湖人終場123：112擊敗公鹿。但本場里夫斯腳後跟不適提前退場，後續確定沒回歸，唐西奇也在三分出手時，踩到庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳，疑似出現腳踝扭傷狀況，但最終仍在末節回歸賽場。數據部分，湖人一哥唐西奇攻下32分、5籃板、5助攻與3抄截，里夫斯挹注18分、3籃板、5助攻與3抄截，馬穆克拉什維利25分，輸球的公鹿方面，本季從熱火轉隊而來的赫洛（Tyler Herro）攻下27分、哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）25分，上季繳出生涯年的防守型側翼羅林斯（Ryan Rollins），今年獲得機會不多，本場上陣24分鐘僅攻下8分。