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雙寶媽發聲！何欣純批刻板評價不公 籲深化性平觀念

歌手羅大佑日前點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人未育有子女「不會為下一代想太多」，言論一出引爆網路炎上。身為兩個孩子媽媽的民進黨台中市長候選人何欣純，今受訪時聲援女性自主，直言不應以婚姻或生育狀態評價女性對社會的貢獻，更呼籲持續深化性平教育。歌手羅大佑日前接受專訪時，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊等女性政治人物沒有生育子女，直言「不會為下一代想太多」，一番言論引爆軒然大波。民進黨台中市長候選人何欣純今（12）日表達看法，強調每個人都有權利選擇自己的生活方式，不應以刻板印象去評價任何一位女性，這對每一位在生活與職場中努力奉獻的女性而言「真的都不公平」。音樂人羅大佑近日拋出「沒生育不會替下一代著想」的論點，將矛頭指向蔡英文、蕭美琴與陳菊等人，不僅遭大批網友圍剿炎上，更釣出前總統蔡英文親自在社群發文真情告白「我確實沒有自己的孩子，但我用盡全力，守護台灣的每一個孩子」，溫暖而堅定的回應獲得各界高度共鳴。何欣純今日上午展開掃街拜票行程前接受媒體聯訪，談及這起性別爭議時語重心長地表示，她自己身為兩個孩子的母親，從過去到現在始終堅信，社會絕對不應該用「有沒有結婚」、「有沒有生孩子」作為標準，來衡量或評價一位女性對社會與國家的貢獻。何欣純進一步指出，現代社會早已發展出多元且不同形態的家庭與生活樣貌，每個人都擁有自主權去選擇自己想要的人生道路；若仍停留在傳統框架中，習慣以單一的刻板印象來對女性貼標籤、下定論，對每一位在各自崗位上兢兢業業、努力付出的女性來說，確實有失公允。何欣純強調，性別平等是台灣社會極為重要的核心價值，一個人的存在價值遠遠高過外在的刻板印象；只要在合法合規的前提下、為自己的人生選擇負責，無論任何性別，都不該因為個人的生命選擇而遭到無端批評或歧視。針對羅大佑的失言風波，何欣純也直言，這番發言正反映出性別平等的觀念在台灣社會仍有待全面落實，未來政府與民間必須持續透過學校教育及多元形式的社會倡議活動，深化性別平等教育，讓尊重多元選擇真正成為全民共識。