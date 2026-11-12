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輝達執行長黃仁勳外遇案件連環爆，繼中國女間諜黃樂（Alice Huang）之後，紐約時報又披露，黃仁勳與48歲且已婚的輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）也有婚外情。輝達前員工更向美媒披露，兩人有染的傳聞早在內部流傳一陣子，女子工作背景也遭質疑。根據《紐約時報》報導，這段婚外情的對象是輝達醫療保健部門副總裁金伯莉・鮑威爾（Kimberly Powell）。輝達官網的簡介顯示，鮑威爾「負責公司全球的醫療保健業務，涵蓋加速運算、人工智慧（AI）與視覺化領域的軟硬體平台，為醫學影像、生命科學、藥物研發及醫療分析等生態系統提供技術支援。」《紐約時報》引述消息指出，今年 3 月，黃仁勳與鮑威爾被拍到在加州聖荷西（San Jose）的一家飯店內舉止親密。一名因事涉敏感而要求匿名的前員工透露，黃仁勳與鮑威爾之間的緋聞其實已流傳多年，部分原因在於鮑威爾本身並無醫療或科學相關背景。CNBC提到，醫療保健在輝達屬於規模較小的業務部門。儘管該公司也為醫療設備與核磁共振（MRI）儀器生產晶片，但與其高階 AI 系統及繪圖處理器（GPU）所創造的龐大營收相比，仍屬微不足道。鮑威爾自 2017 年起領導該團隊，並在近期包括年度 GTC 大會在內的公開場合中，頻頻談及輝達的 AI 技術如何加速藥物研發、協助醫療機構並提升臨床效率。商業內幕則提到，鮑威爾畢業於美國東北大學（Northeastern University）電機工程學位，在來到輝達之前，曾任職於醫療影像相關企業Planar Systems，從事硬體工程及產品管理工作，早期職涯主要聚焦於診斷影像顯示系統。