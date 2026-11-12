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▲陸元琪（如圖）以過來人身分，鼓勵所有受傷女性說：「沒有一個人會比妳自己更愛妳。」（圖／陸元琪臉書）

近日婚變話題引發熱議，女星陸元琪昨晚（11日）突然有感而發，提到曾有個女孩為了愛情遠嫁他鄉並生下三個孩子，然而丈夫卻出軌了，她因為各種協調跟冷暴力，最後為了重生選擇淨身出戶，且堅強表示沒事。與已故音樂人袁惟仁有過一段婚姻的陸元琪，曾在節目中分享產後遭小三來電挑釁，看到女孩的遭遇，她不禁回想起10年前的自己，直呼：「根本不可能重生，因為那些故事已經在自己的生命裡，每個在婚姻裡受傷的人，在重養自己的過程裡，就是帶著這些傷。」但她也相信一切都會好起來的。談及婚變話題，陸元琪表示「希望自己能照亮那些心裡受傷的女人們」，文中提到有個女孩為了愛情遠嫁他鄉，並且辛苦生下三個孩子，然而丈夫卻出軌了，因為他覺得還是跟自己國家的人談戀愛，比較好溝通，女孩即使再努力也挽回不了對方的心，且因為各種協調跟冷暴力，她最後還是選擇淨身出戶。對此，陸元琪心疼表示：「到底哪裡淨身了？留下的是自己身上的三塊肉…」但即使心再痛，協議到最後為了重生，只能將最愛留下，讓自己重新啟程，陸元琪本想安慰女孩，但她說沒事，這讓離婚10年的陸元琪想起自己也總是跟安慰她的人說「我好得很，我沒事！」陸元琪感嘆「重生」的路有多難走，根本不可能重生，「因為那些故事已經在自己的生命裡，每個在婚姻裡受傷的人，在重養自己的過程裡，就是帶著這些傷，一釐米一釐米的往前爬。」把這些傷痛變成生命裡的酸甜苦，讓自己成為更有溫度的人，但陸元琪也相信一切都會好起來的。陸元琪以過來人身分，鼓勵所有受傷女性說：「每當妳想起『為什麼我不被愛了』的同時，記得告訴自己，沒有一個人會比妳自己更愛妳。」她直言這條路不好走，但自己走得還算不錯，因此希望帶給其他人力量。陸元琪與袁惟仁於 2002年結婚，育有一雙兒女，兩人維持14年的婚姻後，於 2016年底正式簽字離婚，她曾透露兩人結婚僅半年便得知袁惟仁有外遇，在她產下第二胎僅3個月時，甚至遭小三來電挑釁逼退。再加上袁惟仁長期在中國大陸工作，雙方經常分開兩地、聚少離多，長期彼此信任破裂，成為婚變關鍵。