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考試院前院長關中和兩岸發展研究基金會董事長、前立委丁守中以及超過280位的藍營專家學者連署「兩岸和平倡議」，內容提到檢討經費和軍備採購的必要性與效益。關中受訪時被問到有關立法院通過7800億軍購，他引用美國海軍上將歐文斯的話「軍購完全是裝飾品，沒有任何作用，只有利益雙方的軍火商」，更直言買多少軍備都沒用，他覺得這只是一個形式、表演而已。關中說，台灣買多少軍購能夠抵抗？如果大陸對台灣發動攻擊？不可能的事情。美國今天最大的利益是不敢跟中國發生戰爭，因為國家之間最重要是實力，不但是軍力，你整個國家的工業能力、動員能力，台灣說句不好聽的話，你買多少軍備都沒有用，所以他認為這只是一個形式、表演而已。關中表示，他是學國際關係的，整個國際局勢，台灣有被邊緣化的可能，這種情況之下，台灣的利益說不定會被犧牲掉。所以如果不主動來提出和平主張，讓人家誤會說台灣還是準備打仗，這對台灣是非常危險的事情，他今天的目的很簡單，就是以和平來保衛台灣，避免戰爭，只有和平才能保台灣，而且全世界趨勢都在反戰，這完全是大勢所趨。關中說，今天的活動沒有任何政治立場、不談統獨，是超黨派、超世代、超領域的，凡是同意這個想法的人，大家支持共同來做，不同意的人，他們也不在乎，台灣是多元社會，總要有不同的聲音。