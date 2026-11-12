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中國男星張凌赫與盧昱曉主演的全新古裝劇《刺棠》，已在日前開始拍攝，多個路透照也在網路瘋傳。不料近日竟傳出一張張凌赫在與盧昱曉拍感情戲的畫面，只見盧昱曉深情抱著他，但張凌赫卻皺眉、緊閉雙唇，看起來很不耐煩，跟投入的盧昱曉超反差，意外引發熱議。張凌赫與盧昱曉的《刺棠》的路透照，近日又於微博瘋傳，只見盧昱曉深情的抱著張凌赫，但張凌赫不僅看似無動於衷的手都沒抬，表情還看起來非常不耐煩，皺著眉頭、緊閉雙唇的模樣跟盧昱曉超反差。照片曝光後，也引發網友熱議，「本該黏糊的對手戲，氛圍感全靠盧昱曉扛。張淩赫閉眼皺著眉，滿臉不耐煩，就盼著趕緊殺青，半分情意都沒」、「鏡頭里是古裝繾綣名場面，鏡頭外全是敷衍，入戲得靠觀眾腦補。」、「這眼神仿佛在說求放過。」但也有網友認為該照片可能只是捕捉到一瞬間的神情，不用放大檢視。《刺棠》改編自中國作家霧圓的同名小說，張凌赫飾演的皇太子宋泠與盧昱曉飾演的蘇落薇是青梅竹馬。不料宋泠在祭祀典禮上被刺殺，弟弟宋瀾繼承皇位，蘇落薇為了調查宋泠的死亡，忍辱負重嫁給宋瀾，調查後發現兇手就是宋瀾，而宋泠則假死回歸改名為名葉亭宴，成為權臣回朝復仇，兩人互相試探後認出彼此，攜手奪回屬於他們的一切。