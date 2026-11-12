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▲沈伯洋出席記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

選舉倒數計時，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日起請假拚選舉，對於薪水是否會捐出來？沈伯洋上午受訪時表示，這是不錯想法，可以捐給與性別平等有關的單位，「我捐，看蔣市長要不要一起捐」。沈伯洋上午在競總舉行「城市縫合-點亮市民大道」記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，今天起請假拚選舉，接下來是否會捐薪水，或是不領薪？沈伯洋直呼，這是好問題，他沒有想過這件事，他今天還是有交質詢稿。沈伯洋認為，若要捐薪水，他覺得是蠻不錯的想法，「兩個星期，可以算一下，可以捐給與性別平等有關的單位，我捐，看蔣市長要不要一起捐」。另外，國民黨立委徐巧芯在社群表示，外交國防委員會今日議程「我國參與國際組織近況與工作重點」，優秀立委沈伯洋已「請假」，「補充網友詢問，請假是否薪水照領？答案：是」，媒體詢問這樣的說法是否認為被針對？沈伯洋回應，至少徐巧芯開心，他的假單8時40分送到議事處，他們在立法院、黨團都請假，黨團也是請假，所以可能行政作業，或者徐巧芯第一時間沒有看到，這他就不知道。