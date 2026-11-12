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距離九合一大選投票日倒數16天，雙北市長選戰進入最後衝刺階段，交通建設與通勤便利性向來是市民關注的焦點，台北市長蔣萬安今（12）日與國民黨新北市長候選人李四川聯手宣布新措施，推出「雙北公車399定期票」，民眾只需支付399元，購買後即可在30天內不限次數搭乘雙北市區公車，預估將有約30萬人受惠，消息一出立刻引發關注。蔣萬安指出，3年多前，基北北桃共同推出了「1200都會通定期票」，讓經常搭乘捷運、轉乘公車、客運、Youbike的通勤族能享有更優惠的票價，也成為全國使用人數最多的定期票方案。不過，市府也注意到不少經常搭乘公車的朋友，希望有更符合自身需求的方案，因此，特別針對雙北公車族，推出全新的「雙北公車399定期票」。蔣萬安進一步說明，只要399元，30天內就能不限次數搭乘雙北公車，推估大概可以有30萬人受惠。這項政策，除了讓市民依照自身需求有更划算的選擇、減輕轉乘負擔，更是重新檢視雙北公車路網的契機。未來將透過幹線公車與接駁路線整合、路線及班次優化，減少不必要的長距離行駛，提升整體公車路網效率，同時減輕駕駛的工作時數與壓力。「提出符合市民需求的大眾運輸規劃，是我們持續努力的方向。」蔣萬安強調，在團隊的努力下，台北市的公共運輸也在今年獲英國《Time Out》雜誌評比為世界第一，超越新加坡、香港。 未來從1200都會通到399公車定期票，讓市民的公共運輸有更多元的選擇，而他和川伯會持續攜手合作，讓雙北交通更加便利、路網更加完善，讓每一位市民都能安心出門、便利移動、友善生活！稍早，蔣萬安接受媒體訪問時表示，「雙北公車399定期票」是一直都有在討論的政策，而在與李四川討論過後，希望透過這項月票政策減輕公車族的交通負擔。他也指出，未來將藉由定期票的推動，進一步檢視雙北公車路網，持續針對路線及班次進行優化與調整。