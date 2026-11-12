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▲周六受到華南雲雨區東移影響，全台有雨，各地天氣不穩定，有機會出現劇烈天氣現象。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一周溫度，今明兩天各地回溫，西半部高溫上看30度，各地高溫28度。（圖／中央氣象署提供）

把握今明（12日、13日）好天氣！持續回溫、各地多雲到晴為主，週六受到華南雲雨區影響，全台有明顯降雨，且要留意強對流及雨勢。下週受東北季風影響，北部、東半部降雨機率增加，北台灣下探19度低溫。中央氣象署預報員賴欣國預報指出，今明兩天北部、東北部、大台北山區及恆春有零星雨。周六受到華南雲雨區東移影響，全台有雨，各地天氣不穩定，有機會出現劇烈天氣現象。周日、下周一轉為東北風，迎風面桃園以北、東北部、恆春有局部短暫陣雨且略降溫；下周二東北季風減弱，北部、東半部、恆春有短暫雨；下周三新一波東北季風增強，北部、東半部有雨，其他地區多雲。未來一周溫度，今明兩天各地回溫，西半部高溫上看30度，各地高溫28度。周六受到雨勢影響，低溫下降至20度至23度。周日、下周一北台灣高溫約24度至25度，低溫下探19度；中南部高溫28度至30度，低溫21度至22度。下周二高溫28度，低溫約21度至22度；下周三有新一波東北季風影響，北台灣氣溫下降，中南部高溫維持28度至30度。