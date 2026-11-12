2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」以三大主題、七大展區，透過數位科技、互動裝置及多元藝文活動，邀請民眾從不同角度認識新北。其中，3樓展區「新北大聚院：全民玩馬戲」由新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」策劃，將馬戲藝術融入日常生活，讓大小朋友從觀眾變成參與者。此外，11月21、22日還有「新北樂放映」免費電影欣賞活動，精選《超級瑪利歐兄弟電影版》及《樂高玩電影》，11月14日(六)上午10點開放線上及現場索票，邀請親子走進城市展，享受充滿趣味與想像力的藝文時光。
新北市文化局表示，3樓展區的「新北大聚院：全民玩馬戲」以城市日常為靈感，打破傳統馬戲只能坐在台下觀看的形式，將展場轉化為人人都能參與的遊樂空間。設有趣味互動裝置，民眾可以運用拍攝角度與視覺錯覺，將影像旋轉180度，就能呈現彷彿倒立、挑戰高難度動作的馬戲效果，讓大小朋友體驗馬戲藝術的樂趣。
除了展區互動體驗，「新北大聚院」也規劃定點導覽、馬戲快閃及劇場演出等活動。3樓快閃演出《遊戲時刻》由新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」演員穿梭展區，與現場裝置展開即興互動，讓馬戲驚喜出現在觀眾身邊；4樓展演廳《遊戲進行式》則以童年遊戲為靈感，結合雜耍、特技與現場即興，邀請觀眾加入表演，體驗馬戲與遊戲交織的趣味。相關活動及演出場次每週更新，民眾可至新北城市展官方網站查詢最新節目表。
延續新北城市展的親子藝文體驗，新北文化局所屬館舍府中15也將於11月21日(六)、22日(日)下午2點，在三重安芯中心4樓展演廳推出「新北樂放映」活動，11月21日放映《超級瑪利歐兄弟電影版》，11月22日則帶來《樂高玩電影》，透過充滿創意與冒險的故事，邀請大小朋友一同感受電影魅力。每場次前150名入場觀眾，還可獲得「1哥5弟」限量版造型氣球，讓親子觀影增添驚喜。「新北樂放映」免費參加，將於11月14日（六）上午10時同步開放Accupass線上索票及現場實體票券索取，實體票券可至新北市政府三重安芯中心1樓大廳，或府中15一樓服務台領取，每人每次限領2張，票券數量有限，索完為止。
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」展期至12月27日，於新北市政府三重安芯中心（新北市三重區安芯路1號）免費展出，每周一休展。民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，由3號出口步行前往。歡迎民眾提前規劃週末行程，除了欣賞電影，也能走訪城市展各樓層展區，享受豐富的親子藝文活動。更多展覽及活動資訊可至活動官網( https://newtaipeiband.tw/)查詢。
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2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」展期至12月27日，於新北市政府三重安芯中心（新北市三重區安芯路1號）免費展出，每周一休展。民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，由3號出口步行前往。歡迎民眾提前規劃週末行程，除了欣賞電影，也能走訪城市展各樓層展區，享受豐富的親子藝文活動。更多展覽及活動資訊可至活動官網( https://newtaipeiband.tw/)查詢。