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▲作名：潮痕中的家。（圖／記者蔡佳宏翻攝）

▲作名：覆寫地景。（圖／記者蔡佳宏翻攝）

攝影家許春貴女士曾任職高雄市政府捷運局綜合規劃科、退休後持續深耕影像創作，今年以作品〈進步敘事的斷裂〉從第31屆大墩美展1,520件參賽作品中脫穎而出，榮獲攝影類第一名並再獲選為最高榮譽「大墩獎」，作品由臺中市政府文化局典藏。許春貴女士將於115年11月13日（五）至11月24日（二），於高雄大東文化藝術中心展覽館3樓316室舉辦個人攝影展「感知摺景—生活痕跡與地方記憶」，並訂於11月15日（日）下午2時30分舉行開幕茶會，誠摯邀請廣大市民朋友與媒體蒞臨觀展交流。許春貴現就讀國立高雄師範大學美術學系碩士在職專班，以攝影為主要創作媒介，並嘗試影像與複合媒材的表現可能。過去在捷運局服務期間，她秉持專業熱忱參與規劃業務，將公務生涯累積的敏銳觀察力與對地方的關懷帶入藝術領域。除了大墩美展攝影類第一名與大墩獎之外，她亦曾榮獲屏東獎第二類優選。許春貴的創作長期關注生活痕跡、地方記憶與地景變遷。她從舊日居所、戲院遺址、橋體拆除及海岸景觀中，觀察時間與人為活動留下的印記，並透過取景、構圖與系列並置，邀請觀者回望自身的生活經驗，思考人與地方之間的情感連結。本次「感知摺景—生活痕跡與地方記憶」展覽特別精選五個系列創作，呈現創作者對不同空間與土地課題的深刻觀察：1.《生活留下的溫度》：從老屋、灶腳與日常物件中拾取生活印記與情感牽繫。2. 《散場後的時光》：透過荒廢戲院的空間與留存物件，回望昔日人群相聚的記憶。3. 《城市記憶與前行》：聚焦九如橋逐步拆解的片刻，呈現城市轉變中的結構與殘缺之美。4. 《潮痕之間》：關注人為活動與潮浪交織的海岸景象，思考人與環境相互依存的關係。5. 《地景的覆寫與修補》：從土地使用、能源設施與災後修補出發，探討地景變動所牽動的生活與環境課題。創作者許春貴女士表示，期盼透過這次個展的影像凝視，帶領觀者翻開歲月與空間交織的摺景；在光影流轉間，傾聽土地深處的記憶脈動，細細體會城市在時空推移中邁出的深沉足跡。【展覽資訊】展覽名稱：感知摺景—生活痕跡與地方記憶 許春貴攝影展展覽日期：115年11月13日（五）至11月24日（二）開放時間：每日 10:00 – 17:00（週一無休）開幕茶會：115年11月15日（日）下午2時30分展覽地點：高雄大東文化藝術中心展覽館3樓316室