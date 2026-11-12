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全台逾千萬勞工注意！明（2027）年勞保費又要漲了，勞保局公告，自2027年1月1日起，勞保費率將由現行12.5%調升至13%，正式觸及法定上限，影響全台1049萬名勞工。以2026年8月平均投保薪資3萬6658元試算，一般受僱勞工每月自付保費約增加37元，全年多繳約440元；若以最高投保薪資4萬5800元計算，每月則增加約46元。勞保局指出，依《勞工保險條例》規定，2027年起勞保普通事故保險費率調整為13%，不過其中包含1%的就業保險費率，扣除後，實際計收的勞保普通事故保險費率為12%，就業保險費率則維持1%不變。依現行規定，一般受僱勞工的保費由雇主負擔70%、勞工負擔20%、政府負擔10%。隨著費率提高0.5個百分點，勞工與雇主都將增加保費支出，其中雇主承擔新增成本的比例最高。以平均投保薪資3萬6658元估算，雇主每月為每名員工增加約128元支出。若以工業及服務業受僱員工862.7萬人推算，全台企業全年人事成本將增加約133億元。若以目前勞保最高投保薪資4萬5800元試算，明年勞保及就業保險合計費率為13%，每月保費將達5954元，較現行12.5%增加229元。其中雇主每月多負擔約160元、勞工自付增加約46元，政府則增加約23元。勞保局統計，截至2026年8月底，全台勞保投保單位約62.8萬家，被保險人數達1049萬8555人。以平均投保薪資及被保險人數估算，費率調升後，每月保費收入約增加19億元，全年增加約230億元。此次調漲是依勞保年金法定費率調升機制辦理。2009年勞保年金上路時，包含就業保險在內的費率為7.5%，實施第3年起逐步調高，達10%後改為每2年調升0.5個百分點。繼2025年調升至12.5%後，2027年再提高至13%，正式達到現行法定上限，未來若要繼續調高，須有修法依據。勞保局提醒，已在2026年9月份保險費繳款單背面印製費率調整通知。至於明年各投保薪資級距的實際負擔金額，待「勞工保險投保薪資分級表」公告修正後，將同步更新官網保費試算功能，供勞資雙方查詢。