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太太原不希望他參選 李四川坦言：最怕家人遭攻擊

掃街遇民眾不理睬 蔡碧雲一句話讓李四川佩服

▲李四川「牽手」蔡碧雲、蔣萬安「牽手」石舫亘共同前往市場掃街拜票，號召市民一同力挺李四川。（圖／記者崔至雲攝）

自評40年公務生涯是優勢 李四川：我的看板就在橋和路上

曾與新北多數局處首長共事 李四川喊話公務員：依法行政就好

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川的太太蔡碧雲近期也加入輔選行列，親自走進市場替丈夫拜票。不過，李四川接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時透露，其實不只太太，連他自己原本都很抗拒投入選舉，尤其擔心選戰中的抹黑攻擊波及家人。如今蔡碧雲從不希望丈夫參選，到親自投入市場掃街，甚至展現比丈夫更高明的拜票技巧，讓李四川忍不住笑說，「她的EQ比我厲害！」談及自身優勢，李四川則強調，40多年公務生涯累積的市政經驗，就是他與對手蘇巧慧最大的不同，「我的看板就做在橋跟路上」，若順利當選，第二天就能上工。談起太太蔡碧雲從反對參選到親自投入輔選的轉變，李四川坦言，其實自己原本就沒有想過要選舉，對於投入選戰也相當抗拒。他解釋，太太並非單純反對他參選，而是認為沒有必要再承受選舉帶來的紛擾，尤其一旦投入選戰，各種抹黑、攻擊接踵而來，許多事情即使想解釋，也很難說清楚。李四川直言，家人原本都不喜歡選舉，「我又不是聖人」，如果外界針對他個人批評，他都可以承受，但一旦牽扯到家人，就會讓人感到疲累。不過，隨著選戰進入最後階段，蔡碧雲也開始走進市場替丈夫拜票。李四川透露，太太的父親過去曾參與選舉，因此蔡碧雲對選舉活動並不陌生，只是嫁給他以後，就比較少接觸相關事務。由於自己投入選戰的時間較短，雖然已經走訪將近100個市場，仍有不少地方來不及走完，太太願意幫忙，自然讓他減輕不少負擔。有趣的是，李四川發現，太太在市場拜票似乎比自己更有一套。他笑說，女性與攤商、民眾互動時，往往能自然拉近距離，甚至透過肢體接觸表達親切感，這是男性候選人比較難做到的。李四川更分享一段夫妻間的掃街趣事。蔡碧雲曾告訴他，拜票時難免遇到不願理會的民眾，但她不會因此尷尬離開，而是主動向對方說「那祝您身體健康」，沒想到原本不理睬的人，反而露出微笑。這個小技巧讓李四川相當佩服。他笑說，如果換成自己，碰到民眾不理睬，大概就尷尬地走掉了，「所以看起來她的EQ比我厲害啦！比我厲害！」除了太太投入輔選，談到自己與民進黨候選人蘇巧慧的優劣勢，李四川也有一番見解。他表示，自己擔任公務人員超過40年，許多政績都是靠雙手一步一步做出來；相較之下，蘇巧慧長期擔任民意代表，主要透過口才及問政爭取政策與資源。李四川強調，這並不是說擅長表達不好，而是兩人過去的歷練不同。他坦言，蘇巧慧年紀較輕、口才較好，在部分軟性議題的表達上，確實是自己的弱項，但若論市政經驗，他認為自己具有優勢。「如果從市政的經驗，我絕對比她好！」李四川指出，自己過去在台北、新北及高雄服務，對地方建設及市民需求都有一定了解，若順利當選新北市長，「我第二天就可以上工」，不必重新摸索市政運作，也能接續既有建設。對於外界認為他的競選看板不如對手多，李四川則提出不同看法。他表示，過去曾有地方人士告訴他，路上幾乎看不到他的看板，但他認為，看板再多，也比不上地方里長對建設的記憶。「里長都跟我說，這條路是你開的、這條橋是你蓋的。」李四川說，因此自己的看板不是掛在路邊，而是做在橋梁與道路上，「就在鄉親生活之中」。李四川也表示，希望藉由這次參選改變選舉文化，讓年輕人看到，即使沒有龐大的競選資源，也有機會憑藉自身經驗與能力投入公共服務。他認為，選舉應該回歸政見與能力，而不是比拚誰投入更多看板及宣傳經費。談及新北市公務體系，李四川指出，自己過去在新北服務將近8年，現任副市長及局處首長中，約三分之二曾與他共事，許多資深公務人員也相當熟悉他的工作方式。李四川表示，因為自己就是公務員出身，很清楚哪些工作要求會增加基層同仁的壓力，因此相信過去曾與他共事的公務員，不至於擔心他當選後會突然增加不必要的工作負擔。對於部分公務人員可能擔心選後政黨輪替、行政作風改變，李四川則強調，事務官最重要的原則就是依法行政、維持行政中立，不應因為執政者不同而有差別待遇。「我管你上面是誰來，本來就是這種樣子！」李四川直言，公務人員依法辦事，法規允許的事情就可以做，不允許的事情就不能做，不能因人而異。他也強調，自己過去經常告訴同仁，行政機關不應有只適用特定對象的「專案」，「只要是專案就是通案」，既然同樣條件可以協助某個人，就應該讓其他符合條件的民眾獲得相同待遇。李四川坦言，政黨輪替後，政務官及局處首長的施政風格確實可能有所不同，但對基層事務官而言，依法行政的原則不應改變，「誰來都是一樣」，這也是他多年公務生涯始終堅持的原則。