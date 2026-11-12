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▲劉芯彤過去是新聞主播，如今轉當電視台總監，退居幕後。（圖／翻攝自FB@主播劉芯彤）

▲黃仁勳坦承出軌後，被爆料外遇對象不只一人，有小三也有「小四」。（圖／資料照）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前公開坦承外遇，根據外媒報導，對象還不只一個，除了中國女間諜黃樂以外，還有自己的下屬、輝達醫療事業部副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）。前主播劉芯彤看到新聞也傻眼，她笑說如果自己是黃仁勳的妻子洛麗（Lori），離婚可以拿到他半數財產約2.5兆的話：「我應該會認真考慮，放他自由，也還自己自由。」前主播劉芯彤目前任職電視台總監，她今日看到黃仁勳還有「小四」的緋聞，忍不住發文感嘆：「果然，這齣戲還沒演完。」劉芯彤說自己非常不解：「」朋友則分析給她聽：「劉芯彤笑說自己聽了也覺得有點道理，她更進一步換位思考，分析自己面對老公外遇的風暴，會做出什麼選擇：「她說自己原本還想跟大家談談婚姻與人性：「結果腦袋一直卡在2.5兆，對不起，我的深度，暫時被我的貧窮限制了」。不過劉芯彤也指出，雙方有40年婚姻的感情，確實不是旁人一句「拿錢走人」就能割捨的。至於為何外界會推算洛麗可以分到2.5兆元，主要是因為黃仁勳身價根據《富比士》估算，上看新台幣5兆元，而他1993年創辦輝達之前早就已婚，加上他所住的美國加州實行「夫妻共同財產制」，婚姻期間任一方所得財富，都應該與另一半平分。因此外媒才認為洛麗若選擇離婚，黃仁勳將損失半數財產，也就是776億美元（約新台幣2.5 兆元）。如果此事真的發生，這筆金額也將遠超2019年亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）離婚案，當時他的前妻瑪肯西史考特（MacKenzie Scott）在離婚時分得約383億美元（約新台幣1.2兆元）。