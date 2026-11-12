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元大台灣50正2（00631L）規模再創新高！受惠台股行情與資金挹注，00631L規模於11月11日正式突破3,000億元大關，達3,185.56億元。今年以來截至11月6日當周，累計淨申購達2,220億元，投資人數也增加至39.1萬人，成為市場關注的槓桿型ETF。元大投信指出，00631L今年4月16日規模突破1,000億元，6月12日進一步突破2,000億元，不到半年再跨越3,000億元門檻。若以11月11日基金淨資產價值計算，規模已達3,185.56億元。投資人數方面，元大投信統計，截至11月6日當周，00631L今年以來增加35.2萬人，累計達39.1萬人。資金與投資人同步增加，也反映近期市場對台股槓桿型ETF的關注度升高。截至2026年10月底，00631L成立以來績效為3,652.1%，同期臺灣50指數含息報酬率為888.1%。不過，這是不同投資工具的歷史績效比較，並非未來報酬保證，也不代表基金實際報酬必然等於指數表現。元大投信提醒，00631L屬於策略交易型商品，具有槓桿操作風險，並不適合追求長期投資、不了解單日報酬目標的投資人。交易前應詳閱基金公開說明書，評估自身風險承受能力，並留意市場變化及停損規劃。