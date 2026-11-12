由台灣5人團隊 PHOSEPO 打造的推理解謎遊戲《異病偵探》，上市後迅速登上 Steam 暢銷排行榜前10名，甚至一度衝上冠軍，獲得玩家「極度好評」。沒想到有網友發現，遊戲在台灣以本土作品宣傳，到了中國市場，卻同樣被稱為「國產獨立遊戲」，加上作品曾獲數位發展部數位產業署獎勵，引發部分台灣玩家不滿。不過，相關宣傳涉及海外發行商的行銷分工，也讓台灣獨立遊戲進軍國際市場的難題浮上檯面。
《異病偵探》在玩什麼？13人死亡遊戲、日本玩家也瘋狂
《異病偵探》由台灣獨立遊戲團隊 PHOSEPO 開發、熱脈遊戲（Thermite Games）與 Smilegate 聯合發行，是一款結合「本格推理」與「認知異常」的懸疑解謎遊戲，近日登上 Steam、Epic Games Store 及 STOVE 平台，Steam 標準版售價328元，上市前兩週特價295元。
遊戲故事描述13名擁有特殊「病能」的參賽者，被神祕宗教組織「理」捲入一場死亡遊戲，只要成功殺人且不被識破，就能成為神明、實現任何願望。最特別的是，每名參賽者都有不同的認知異常，例如「無法說謊」、「無法感知左側」、「無法辨識人臉」，甚至能將異常認知傳染給其他人，讓原本看似可靠的證詞，也可能成為誤導推理的陷阱。
玩家必須在有限時間內調查命案、蒐集證據，透過論辯找出真正的凶手，但隨著劇情推進，原本認定的真相可能不斷遭到推翻。這種充滿反轉、角色間互相猜疑的玩法，也讓不少玩家聯想到經典推理遊戲《槍彈辯駁》，尤其故事進入後半段後，接連出現的劇情轉折更成為玩家討論焦點。
截至11月9日晚間，遊戲登上 Steam 台灣暢銷榜第9名、日本第4名，同時在線人數最高突破2400人，製作人小鹿也曾分享登上日本暢銷榜第一名的喜訊。根據11月12日查詢的 Steam 商店資料，遊戲累積超過830則玩家評論，約92%給予好評，獲得「極度好評」評價。
《異病偵探》台灣、中國都稱國產？海外發行行銷分工引討論
不過，就在《異病偵探》受到海外玩家肯定之際，卻意外引發「國產遊戲」爭議。近日有網友在 Threads 發文指出，《異病偵探》在台灣以國產遊戲宣傳，但中國遊戲社群平台「小黑盒」上的官方帳號，卻也曾使用「感謝每一位支持國產獨立遊戲的盒友」等字句，引發部分台灣玩家質疑。
更有網友發現，《異病偵探》曾獲得數位發展部數位產業署「114年度暨115年度獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」產品化加值計畫類獎勵，認為遊戲既然獲得台灣政府資源支持，卻在中國市場使用「國產」等字眼，容易讓玩家對作品的產地產生誤解。
不過，事件背後也涉及遊戲開發與海外發行的分工問題。《異病偵探》在中國市場的發行主要由熱脈遊戲負責，包含當地帳號註冊、行銷宣傳及社群經營等工作，也由發行商處理，不能直接認定相關宣傳內容都是台灣開發團隊自行決定。
這起事件也讓不少玩家開始討論，遊戲進軍不同市場，確實可能需要配合當地行銷策略，但涉及作品產地的宣傳用語，仍應謹慎處理。另一方面，也有網友認為，行銷與公關通常由發行商負責，相關爭議應該釐清實際責任，而不是將所有批評都指向努力製作遊戲的開發團隊。
事實上，《異病偵探》確實是由台灣團隊 PHOSEPO 打造的原創作品，不僅成功吸引日本玩家注意，也獲得海外市場肯定。宣傳用語的爭議值得討論，但遊戲開發與海外行銷畢竟是不同工作，相關問題仍應釐清，不該因此忽略台灣開發者投入的心血，以及作品本身受到玩家喜愛的事實。 截至目前，開發團隊與製作人尚未針對此次爭議公開回應。
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《異病偵探》由台灣獨立遊戲團隊 PHOSEPO 開發、熱脈遊戲（Thermite Games）與 Smilegate 聯合發行，是一款結合「本格推理」與「認知異常」的懸疑解謎遊戲，近日登上 Steam、Epic Games Store 及 STOVE 平台，Steam 標準版售價328元，上市前兩週特價295元。
遊戲故事描述13名擁有特殊「病能」的參賽者，被神祕宗教組織「理」捲入一場死亡遊戲，只要成功殺人且不被識破，就能成為神明、實現任何願望。最特別的是，每名參賽者都有不同的認知異常，例如「無法說謊」、「無法感知左側」、「無法辨識人臉」，甚至能將異常認知傳染給其他人，讓原本看似可靠的證詞，也可能成為誤導推理的陷阱。
截至11月9日晚間，遊戲登上 Steam 台灣暢銷榜第9名、日本第4名，同時在線人數最高突破2400人，製作人小鹿也曾分享登上日本暢銷榜第一名的喜訊。根據11月12日查詢的 Steam 商店資料，遊戲累積超過830則玩家評論，約92%給予好評，獲得「極度好評」評價。
不過，就在《異病偵探》受到海外玩家肯定之際，卻意外引發「國產遊戲」爭議。近日有網友在 Threads 發文指出，《異病偵探》在台灣以國產遊戲宣傳，但中國遊戲社群平台「小黑盒」上的官方帳號，卻也曾使用「感謝每一位支持國產獨立遊戲的盒友」等字句，引發部分台灣玩家質疑。
更有網友發現，《異病偵探》曾獲得數位發展部數位產業署「114年度暨115年度獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」產品化加值計畫類獎勵，認為遊戲既然獲得台灣政府資源支持，卻在中國市場使用「國產」等字眼，容易讓玩家對作品的產地產生誤解。
這起事件也讓不少玩家開始討論，遊戲進軍不同市場，確實可能需要配合當地行銷策略，但涉及作品產地的宣傳用語，仍應謹慎處理。另一方面，也有網友認為，行銷與公關通常由發行商負責，相關爭議應該釐清實際責任，而不是將所有批評都指向努力製作遊戲的開發團隊。
事實上，《異病偵探》確實是由台灣團隊 PHOSEPO 打造的原創作品，不僅成功吸引日本玩家注意，也獲得海外市場肯定。宣傳用語的爭議值得討論，但遊戲開發與海外行銷畢竟是不同工作，相關問題仍應釐清，不該因此忽略台灣開發者投入的心血，以及作品本身受到玩家喜愛的事實。 截至目前，開發團隊與製作人尚未針對此次爭議公開回應。