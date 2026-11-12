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1128公投綁大選！約2000萬人參與民主盛事

1128年底大選逼近，中選會今（12）日於行政院會針對地方公職人員選舉及全國性公民投票進行報告，說明選舉人人數約為1957萬人、投票權人人數為2000萬人，將選出1萬1051人，規劃投開票所1萬8248所、工作人員31萬4267人，總經費為36億9735萬元，本次投票程序採「領、領、投」進行，即選舉人先至「選舉票領票處」領取選舉票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，開票程序先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票。中選會說明，年底大選投票時間為11月28日上午8時至下午4時，選舉人人數初統約1957萬9655人；候選人人數登記參選1萬9695人，應選出地方公職人員1萬1051人；投票權人人數初統約2000萬7484人。中選會指出，規劃投開票所1萬8248所；工作人員31萬4267人，每所為15.5人；經費為36億9735萬元，選舉經費由地方政府編列，中選會編列督導費用1866萬3000元；公民投票經費為7億2806萬5000元，來源為行政院第二預備金。中選會說明，本次地方公職人員選舉及全國性公民投票全國共設置1萬8248個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，即選舉人先至「選舉票領票處」領取選舉票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。投票匭設置，係依選舉種類分別設置選舉票匭，並設置1個公投票匭。至於開票程序先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票。