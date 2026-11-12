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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日於東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊首戰將交手地主日本武士隊，陣中台日混血小將徐翔聖的背景也受到日媒關注。據《The Answer》報導，徐翔聖每次向中華隊報到時，總能感受到全隊渴望贏球的企圖心與強烈凝聚力。他直言中華隊最大的優點，就是「衝就對了」的拚勁，「撇開自身實力不談，大家會把能做的事情做到極致。」生涯第三度效力中華隊，徐翔聖喊話，要讓中華隊球衣再次閃耀。現年20歲的徐翔聖在父親是台灣人、母親是日本人的環境下成長，在2024年日職育成選秀會上，獲養樂多燕子隊以第1指名選中，從鶯歌工商畢業後旅日發展。雖然這得益於他同時擁有日本與台灣雙重國籍的身分，但徐翔聖仍寫下台灣高中應屆畢業生獲得日本職棒選秀指名的史上第一人紀錄。由於日本與台灣的學制與畢業時間不同，徐翔聖在2024年6月等待高中畢業後正式加入養樂多隊。邁入職業生涯第3年，本季徐翔聖在二軍出賽11場，繳出3勝1敗、防禦率2.61的成績。此外，他早已具備豐富的國家隊資歷，先後入選過2025年WBCQ經典賽資格賽，以及今年9月舉行的名古屋亞運中華隊。據《The Answer》報導，徐翔聖每次從養樂多隊向中華隊報到時，總會感受到一股截然不同的團隊「氛圍」，「果然還是能深刻感受到大家那種渴望贏球的強烈企圖心，還有極高的團隊凝聚力。」《The Answer》指出，在今年10月最新的WBSC世界排名中，日本高居第1、台灣緊追在後排名第2。雖然在基層階段台灣實力強勁，但到了職業層級的交鋒，往往還是日本隊較占上風。不過，在2024年世界棒球12強賽冠軍賽中，中華隊成功擊敗日本隊奪下冠軍，展現出不容小覷的實力。《The Answer》也好奇這股驚人的能量究竟從何而來，徐翔聖對此表示，「撇開我們自身的實力不談，大家都會全力以赴去把能做的事情做到極致。或許單純跟（日本）比較水準時，心裡難免會有一點退縮，但大家那種『不管那麼多，衝就對了』的拚勁，正是中華隊最棒的優點。」徐翔聖之所以踏上棒球之路，契機正是看了2013年WBC經典賽複賽那場經典的「台日大戰」，當時他年僅8歲。「那時候年紀還小，只覺得比賽很好看；後來自己開始打棒球再回頭重看那場比賽，才更能體會那場戰役有多麼偉大。」面對中華隊的徵召，徐翔聖沒有絲毫猶豫便一口答應，「能夠來到這裡的選手，每個人都具備頂尖實力。我會抱著『要讓中華隊的球衣再次閃耀光芒』的決心全力以赴。」