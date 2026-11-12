我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳外遇案件連環爆，繼中國女間諜黃樂（Alice Huang），紐約時報又披露，黃仁勳與48歲已婚的輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）也有婚外情。輝達將召開董事會決定黃仁勳去留，如今美國預測市場平台對於黃仁勳是否能留任輝達，也出現大逆轉。綜合外媒報導，在美國預測市場平台Polymarket一項名為「Next CEO of NVIDIA？」的選項，列出多位可能接掌輝達的候選人。在今日黃仁勳第二起婚外情事件爆發後，出現大幅變動。原先黃仁勳留任選項仍維持在30%以上，但今日陸續被輝達資深副總裁Ian Buck以及財務長Colette Kress超車。根據最新預測，Ian Buck以33%的機率領先，財務長Colette Kress則以29%緊追在後，黃仁勳不變動的選項只剩12%，Arm執行長Rene Haas為5%。黃仁勳今年底前下台的機率，一天內從約 16.5% 衝到 87%，上升 70 個百分點；Kalshi 也從前一天收盤的 17% 升到 90%。押最快 11 月 13 日（美東時間）前就下台的機率，Polymarket 為 69%，Kalshi 為 71%。