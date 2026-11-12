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▲受益人數創新高的周增前10名台股ETF。（圖／資料來源：COMENY、2026／11／6）

台股ETF投資人勇者無懼，大跌大買。上周大盤共跌掉5510.19點，跌幅12.19%，並創下史上最大單周跌點紀錄，但台股ETF受益人數連續4周創新高，總人數突破2000萬大關。根據集保戶股權分散11月6日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增49.2萬人，總人數來到2025萬0403人，統計今年來增加了807萬6913人。以單檔人數變化來看，包括0050、00685L、00919、0056、00927等共28檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看正二、高息型、市值型人氣相對旺。群益投信台股ETF研究團隊表示，以台股來說，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產。積極型投資人也可以趁大幅回檔買入正二，但台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批佈局參與第4季投資契機。群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻，因此對於想透過槓反ETF來掌握台股趨勢的投資人而言，看好中長線的投資人可逢低分批布局槓桿型ETF。群益台灣精選高息（00919）暨群益半導體收益（00927）ETF基金經理人謝明志表示，台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的佈局良機。對投資人而言，面對大盤大漲大跌的情況，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。