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「音樂教父」羅大佑日前接受專訪時，直指總統賴清德跟行政院院長卓榮泰狼狽為奸、不要臉、不知恥，甚至說前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前高雄市長陳菊都沒有子女、不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」、「現在外省人被欺負得夠慘了」，引發譁然，就連台北市長蔣萬安也改口不認同。不過國民黨考紀會主委張雅屏今（12）早則表態，向自由鬥士羅大佑致敬。張雅屏說，戒嚴時期，個人只是國中生，因閱讀黨外雜誌，被校內「人二」關注長達一年，在此向自由鬥士羅大佑致敬，更貼出羅大佑的歌《未來的主人翁》歌詞。羅大佑接受唐湘龍專訪時，直言外省人被欺負得夠慘了，這次投票不出來的話真的會變賤民，隨後稱前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前高雄市長陳菊都沒有子女、總統賴清德兒子送到美國，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」。羅大佑更說，民進黨主政下這是什麼爛民主，你們這些立委、縣市長、行政院好意思嗎、墮落、不要臉，卓榮泰就是條狗聽賴清德的。