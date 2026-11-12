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美國職籃（NBA）今（12）日接連傳來傷病噩耗。包括金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）、洛杉磯湖人後場核心里夫斯（Austin Reaves），以及湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）等三名看板球星，紛紛在各自的比賽中遭遇不同程度的傷勢退場。柯瑞是因為右腹部酸痛，里夫斯則是足跟受傷，最後唐西奇在垃圾時間踩到對手的腳，當場回到更衣室治療。正拉出一波氣勢如虹的8連勝的勇士隊，在客場對陣休士頓火箭隊的比賽中遇到毀滅性的打擊。陣中一哥柯瑞在比賽中因身體右側不適、疑似拉傷腹斜肌，隨即憤怒退場走回更衣室。勇士官方隨後證實，柯瑞因右腹斜肌酸痛，本場比賽確定將不會回歸。對於本季開局狀態火熱、場均狂飆30.6分的柯瑞而言，若腹斜肌傷勢需要長期休養，對近期剛挺過開季低潮的勇士隊絕對是難以承受的重傷害。另一方面，高居西區龍頭的洛杉磯湖人隊也傳出壞消息。主力後衛里夫斯在對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中，於第三節的一次快攻跑動灌籃落地時不慎受傷。儘管里夫斯當下曾忍痛留在場上堅持了一小段時間，但在第三節還剩5分20秒時，他終於感到身體不適主動要求換人，並在球隊工作人員陪同下跛行返回更衣室。湖人球團隨後宣布，里夫斯因足跟受傷（Heel Injury），確定缺席剩餘的比賽。在傷退之前，里夫斯貢獻了18分、3籃板、5助攻與3抄截，他的缺陣無疑會打亂湖人後場的調兵遣將。賽後湖人教頭瑞迪克談到他的傷勢直言沒有骨折，「當地時間週四回洛杉磯接受醫學影像的檢查，以確定具體傷勢。」同場比賽中，湖人一哥唐西奇在第四節的一次進攻中，大秀招牌的後撤步三分出手，落地時不慎踩到防守球員庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳步導致大翻船。裁判第一時間透過影像回看，判定該球踩線並將原本的3+1改為2+1，同時確認防守方不存在惡意犯規。雖然唐西奇忍痛完成罰球、展現球星韌性，但隨即也在防護員陪同下走回更衣室接受進一步檢查。湖人教頭賽後受訪時說：「我認為他沒什麼大礙，只是輕微扭了一下。」隨著多位巨星在同一天接連傳出傷情，也讓各界再度高度關注漫長賽季中的球員健康管理與負荷問題。