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▲沈伯洋上午在競總舉行「城市縫合-點亮市民大道」記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

針對國民黨新北市長候選人李四川宣布將與台北市長蔣萬安共推政見「雙北公車399定期票」一事，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日受訪時認為，確實有點突然，若真的很在意這個問題，應該在前幾年就要先做，不過，若是好的政策，他上任也會推動。李四川表示，他將與蔣萬安核定推出「399定期票」，讓只搭公車、不搭捷運的市民不用一定要買1200月票，新方案讓純公車族30天內雙北公車不限次數搭到飽，不僅省交通費，也能提高轉乘意願並節省時間。沈伯洋上午在競總舉行「城市縫合-點亮市民大道」記者會，並於會後接受媒體訪問。對於李四川突然拋出相關政策，沈伯洋受訪時直言，有點突然了，若真的很在意這個問題，應該在前幾年就要先做，「當然提得有點突然，但提得突然，不代表它是有問題的」。沈伯洋說，若是純公車族，完全不需要利用到其他交通運輸，或許純公車族會有這樣的需求，「若是好的政策，就算我上任我也可以來！」面對選戰倒數，是否呼籲海外遊子返鄉投票、催出更多青年返鄉投票？沈伯洋提到，希望大家能返鄉投票，選戰越來越接近，大概剩兩個星期，若要返鄉也要趁早；至於國內，也是希望大家都能返鄉，因為投票率大概會決定這場選舉結果，「大家都回來投票，我覺得我們就可以看到勝利曙光」。沈伯洋提到，他們現在是空戰、陸戰並進，對他們來講，空戰比較偏向全台灣，陸戰方面，每個星期還是舉辦蠻多的活動，而星期六要舉辦音樂節，他的主軸會放在政策上，希望替大家做政策總複習，「選前剩兩個星期再講政策，可能有人覺得奇怪，但我覺得這是一件重要的事」。媒體追問，基泰大直案發生疑似圖利爭議，沈伯洋指出，之前有遇到基泰大直的住戶，他們真的等很久，想要重建的心情非常迫切，市民聲音要被聽到，市府應該討論是否能有一定程度的介入。至於寶林茶室案一審判決結果出爐，沈伯洋則說，還要再研究判決，但以市政層級看待應該要從預防角度，包含有無保全證據、是否儘速稽查及防止脫產。