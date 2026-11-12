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坦言蘇巧慧辯才比較好 李四川：但談市政我更專業

團隊幫忙「補習」！李四川曝工程人員最大弱點

育嬰留停補助從8成提高至全薪 李四川：不該只看誰薪水低

毛小孩也是家人！李四川拋公辦動物醫院、認養免掛號費

2026新北市長選舉首場公辦電視政見發表會將於明（13）日上午登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧及無黨籍候選人蘇輝湟將同台發表政見。面對選前重要的政策論述場合，李四川接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，若論辯才，蘇巧慧確實比他好，但若談市政，「我絕對會比她專業！」他透露，團隊近期還特別幫他「補習」，訓練如何把複雜的工程政策講得簡單易懂。至於政見會將端出哪些牛肉？李四川透露，除了交通建設、都市更新及AI產業發展，也將聚焦年輕家庭需求，包括育嬰留職停薪補助提高至百分之百，以及設立公辦動物醫院，希望減輕年輕父母與毛小孩家庭的經濟負擔。新北市長選舉進入最後衝刺，13日登場的公辦電視政見發表會，也成為候選人向選民說明政策的重要機會。被問到是否準備針對蘇巧慧提出新的政見攻防，李四川表示，自己的主要政見其實已經陸續對外公布，只是過去每次說明，不見得所有市民都有機會聽到，因此希望把握這次電視政見發表會，重新完整介紹自己的施政方向。至於是否擔心蘇巧慧較擅長論述，在政見發表會上處於劣勢？李四川連說兩次「我不會緊張啦！」並坦言，蘇巧慧擔任立法委員多年，若論辯才，確實比自己好，但他認為，市長選舉最重要的仍是對市政的理解與執行能力。「如果談市政，我絕對會比她專業！」李四川強調，自己長期投入公共工程及地方行政，對於市政問題出在哪裡、該如何解決，都有實際經驗，因此並不擔心政見發表會的表現。有趣的是，李四川也透露，為了迎接政見發表會，競選團隊確實有替他進行一些訓練，主要不是加強政策內容，而是如何在有限時間內，把複雜的工程與市政議題說得簡單易懂。李四川笑說，工程人員有一個優點，同時也是缺點，就是碰到一件事情，往往會從頭到尾講得非常詳細，甚至連事情的來龍去脈都要解釋清楚，但政見發表會時間有限，不可能把所有細節都講完。因此，團隊特別提醒他，必須練習用更簡單、直接的方式表達，讓市民一聽就能理解政策重點，「這個部分大概是我必須要去訓練的。」至於政見發表會將使用國語還是台語？李四川表示，預計兩種語言交替使用。他認為，台語在表達情感時比較自然，也更容易拉近與部分選民的距離，但涉及政策及專業內容時，仍會考量年輕人的理解程度，適時改用國語說明。李四川還分享，過去為了讓兒子學會台語，曾要求住在台北的兒子，每天晚上打電話給住在小琉球的阿嬤，而且一定要用台語交談至少5分鐘，希望透過祖孫對話，讓孩子從小熟悉母語。談及年輕人政策，李四川指出，除了大型建設，他也希望從年輕夫妻結婚、生育後面臨的實際困難著手，其中一項重要政見，就是將育嬰留職停薪期間的補助，從現行八成補足至百分之百。現在許多年輕夫妻生小孩後，必須考慮由爸爸還是媽媽留職停薪照顧孩子，但由於留停期間收入減少，家庭往往會優先選擇薪資較低的一方留在家中。他認為，這樣的決定不見得符合孩子真正的照顧需求，父母應該考慮的是，究竟由爸爸還是媽媽照顧孩子比較合適，而不是單純比較誰的薪水較低。因此，他主張由政府將育嬰留職停薪補助補足至原本薪資水準，讓年輕家庭在育兒安排上有更多選擇，不必因經濟壓力而被迫犧牲其中一方的收入。除了年輕父母，李四川也將目光放在養寵物的家庭。他透露，過去提出設立公辦動物醫院的政見後，獲得不少飼主及年輕人的回應，許多人向他反映，現在養一隻毛小孩，從日常照顧到醫療支出，都是一筆不小的負擔。李四川表示，希望未來能設立具有公共服務性質的動物醫院，提供飼主更多醫療選擇，並減輕照顧寵物的經濟壓力。對於透過認養方式飼養的毛小孩，也可以研議提供掛號費減免，甚至免費等優惠措施，讓民眾在認養動物後，能獲得更多醫療照顧方面的支持。李四川認為，這項政策不只是照顧毛小孩，也能回應愈來愈多年輕人將寵物視為家庭成員的生活需求。