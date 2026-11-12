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▲輝達（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連爆出兩段婚外情，其中一名外遇對象疑似是中國情報資產，另一名則是他的直屬部下。據《華爾街日報》報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，這位一手打造AI晶片帝國的創辦人，職位正面臨空前危機。耶魯大學管理學院教授索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）等人在美國《時代》雜誌撰文，直言董事會「撤換是正確的決定」，並點名多位接班熱門人選；不過華爾街也有反對聲浪，擔心輝達失去黃仁勳後「王國崩解」。索南費爾德與史蒂芬・田（Steven Tian）、亨利克斯（Stephen Henriques）共同撰文指出，輝達沒有雙層股權結構，黃仁勳持股也只有個位數百分比，因此他的去留是由董事會決定，而不是他自己說了算。文章認為，董事會眼前有三個選項：撤換、強制休假，或只是譴責。作者認為撤換才是正確的選擇，並寫道：「董事會唯一不能再選的，就是盲目服從單一領導者。」文章也列舉多個因私德問題下台的執行長前例：🔹BP前執行長布朗（John Browne）🔹麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）🔹惠普前執行長赫德（Mark Hurd）作者特別指出，輝達一直沒有公開的接班計畫，黃仁勳卻有約60名直屬部下，接班缺口相當大。對於可能的人選，文章提出以下名單：：輝達超大規模運算事業副總裁，技術實力強，與客戶和員工關係深厚，被作者形容是「非常強的接班人選」。：輝達財務長，備受尊重、熟悉公司運作，但不是技術背景出身。🔸作者也建議，短期內可由巴克與克雷斯共同擔任執行長。：成功接棒蘋果創辦人賈伯斯，並帶領蘋果擴張規模。：前Google執行長，有與創辦人共事、帶領公司的經驗。不過，並不是所有人都贊成換人。路透社評論專欄Breakingviews以〈黃仁勳倒下可能讓輝達王國崩解〉為題，點出輝達高度依賴黃仁勳個人的風險。美國財經媒體CNBC也分析，華爾街正為輝達股價可能重挫做準備，市場開始討論黃仁勳的「關鍵人物溢價」到底值多少。Cascend Securities分析師受訪時更直言，撤換黃仁勳「不合理」。輝達股價11日正常交易時段還上漲近5%，但盤後《華爾街日報》爆出董事會準備撤換黃仁勳的消息，股價隨即重挫約7.5%至8%，跌到約159美元附近。根據輝達2026會計年度年報，黃仁勳持有輝達約3.58%的股份，以11月6日收盤價計算，價值約1625億美元（約新台幣5.2兆元）。其中約1495億美元（約新台幣4.78兆元）是透過信託、有限責任公司，以及他與妻子Lori共同管理的家族基金會持有。政治壓力也持續升高。共和黨3位眾議院委員會主席要求黃仁勳11月18日到國會閉門簡報，國會議員更揚言發出傳票。據美國ABC7報導，黃仁勳還沒有正式回應國會在11日設下的期限。此外，民主黨在本月期中選舉拿下參眾兩院，2027年起將主導國會監督，外界預期對輝達的調查只會更加嚴格。截至台灣時間12日中午，輝達董事會還沒有正式宣布黃仁勳的去留。輝達將在17日公布季度財報，18日黃仁勳則要面對國會簡報，未來一週將是關鍵。