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邊緣性精神病態症候群發生3原因 恐與先天遺傳有關

一名20多歲男性經常脾氣暴衝，遇到不順、挫折的事情，就會暴走，甚至攻擊他人情況，經就診，醫師診斷為「邊緣性精神病態症候群」。書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，邊緣性精神病態症候群的特徵包括情緒起伏大、易衝動暴怒、與人相處困難、常與人發生衝突、遇到挫折容易暴走等，這類人經常沒有邊界感，不遵循外界的約束，會忍耐不住的冒犯、傷害別人等。陳家駒指出，可能還有破壞物品，且情緒失控的時間可能很短暫，但強烈，反覆發生導致對生活適應造成傷害性影響。陳家駒提到，邊緣性精神病態症候群發生原因可能與先天遺傳傾向、生長教養與生活環境等有關。「先天」可能是家族病史發生機率較高；或個人腦中負責情緒控管的區域功能有異常；在成長過程中沒學習到如何正確表達、調節情緒，生活上沒有建立正向的邊界感，無法適度分辨什麼該做什麼不行，長期沒獲得支持認同，也可能孩童時期有情感創傷經驗，像是被虐待、長期忽視、經常被否定批判等。陳家駒說，這種情況下，會依個案情況而定，經由行為分析治療，協助建立邊界感，逐漸緩解情緒失控的情形，控制行為，建立自控自省及人我公共邊界協調能力；加上配合藥物治療等。定期追蹤治療，邊緣性精神病態症候群是可以改善重塑，降低對生活的負面影響及防止嚴重危機後果。陳家駒提醒，邊緣性精神病態症候群的患者，經常是因發生嚴重影響他人的情況下被要求就醫。醫師建議民眾，若發現身邊周圍有成人親友，有明顯的易情緒失控、暴怒、甚至傷人傷己，不守規範明顯侵害自己或他人，可逕行來院或協助他就醫，適時介入醫療，防止意外危機及惡化，對於日常生活的相處也有積極幫助。