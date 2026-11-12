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能源署：2027年確定推3之4招商 釋出8GW

風電融資難 經濟部考慮引進民間資金

9月結束招商收件的離岸風電區塊開發第三階段（3之3）僅有2家開發商投標，招商結果不如預期。然而，能源署今（12）日舉辦「2026亞太區離岸風電交流合作論壇」時宣布，明年將續推第四階段（3之4）招商，並在2029年推出第五階段（3之5），無懼於先前招商挫折。離岸風電3之3招商在9月30日收件截止，規劃標出分配容量3.6GW，以2030年至2031年完工併網，但結果僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭能源（Ørsted）2家投標，且2風場重疊，等同只有1家得勝，招商結果堪稱不及格。經濟部長龔明鑫曾被問過是否滿意招商結果，他不願正面回應，「不好做評論，等到結果出來的時候，我們再來評論跟討論。」按能源署所公布期程，3之3將在今年底前公布選商結果，決定鹿死誰手。針對未來招商規劃，能源署副署長陳崇憲說，大家過去對於3之3有一些想法、意見，都已經有處理，更會不斷釋出更多空間及先前的解約風場，目標在2027年推出3之4，提供8GW，併網時間為2032 年到 2035 年；3之5招商時間則會選在2029年，同樣也會有8GW設置量，並在2036 年到 2039 年併網。他補充，隨著風機進入深水區，勢必要往浮動風機發展，承諾今年底將會公布100MW至200MW的浮動風機示範計畫，目標在2032年至2033年併網。陳崇憲今日出席「2026亞太區離岸風電交流合作論壇」，提到台灣海上目前共有517支風機、裝置容量已突破5GW，設置量是全球第五，提供綠電給台灣半導體、AI資料中心，是不可或缺的「維他命」。他也進一步提到，台灣面臨地震、颱風等危害，但對於離岸風電建設並沒有造成影響，甚至提到台灣發電時數都可以來到每年3700小時至4000小時，比日本、韓國發電報酬多12%，顯示台灣風場優點。陳崇憲接著說，廠商現在最關心的是政策、產業環境、融資及政府效率等議題，強調，中央政府對於離岸風電政策明確，2030年突破10GW、2035年達到20GW，並在2039年達到28GW。至於近期廠商所擔憂的風場融資議題，他說，台灣設置「國家融資保證機制」，提供給開發商、施工廠商更有保證，更有考慮讓民間有辦法投入風場開發，包括不動產投資信託（REITs）、私募基金參與。另外，經濟部次長賴建信也提到，經濟部已與國發會討論且取得共識，擬將國內風電融資上限提高，並與業者討論引入不動產資金開發，相關修法工作已在立院推進。他也提到，據今年6月公布的長期電源計畫，台灣至2035年，市場綠電需求將達742億度，未來10年平均每年用電需求增加2.5%；但考量產業、市場變動快速，經濟部擬每半年就重新評估。