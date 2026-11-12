近期一款名為《RO 倖存者》（RO Survivors）的粉絲自製遊戲受到玩家關注，將大家熟悉的 RO 職業、技能與魔物，結合近年流行的「倖存者」生存玩法。玩家不必下載安裝程式，只要透過手機或電腦瀏覽器就能免費體驗，還能自由選擇劍士、魔法師、弓箭手等經典職業，甚至重返熟悉的普隆德拉廣場，與其他玩家交流、組隊冒險。
《RO 倖存者》是什麼？免費網頁遊戲重現經典仙境傳說
《RO 倖存者》由開發者 Reven4nt 製作，是一款以《RO 仙境傳說》為基礎的非官方粉絲作品，目前仍處於 Beta 測試階段。遊戲保留經典的像素角色、職業、魔物及技能系統，並加入類似《吸血鬼倖存者》的生存戰鬥玩法，玩家必須面對不斷出現的敵人，透過升級技能、強化裝備來提升戰鬥能力，挑戰各種魔物與 BOSS。
不同於傳統《RO 仙境傳說》需要下載遊戲程式，《RO 倖存者》直接透過網頁就能遊玩，支援手機與電腦跨裝置體驗。玩家可以選擇訪客模式直接進入遊戲，也能建立帳號保存角色進度，使用聊天、交易及組隊等功能。值得注意的是，《RO 倖存者》並非 Gravity 官方推出的遊戲，而是粉絲自行開發的免費同人作品，官方網站也特別註明，遊戲沒有廣告及付費購買機制。
《RO 倖存者》6大經典職業回歸！重返普隆德拉還能組隊打怪
對老玩家來說，《RO 倖存者》最令人懷念的就是熟悉的職業系統。遊戲目前開放劍士、魔法師、弓箭手、服事、盜賊及商人等6大基本職業，每個職業都有不同的技能特色，例如劍士擅長近距離攻擊、魔法師能使用魔法技能，弓箭手則能遠距離攻擊敵人。玩家還能自由調整角色性別、髮型、髮色及服裝顏色，並透過裝備、卡片及技能養成，打造自己的戰鬥流派。
除了經典職業，遊戲也重現《RO 仙境傳說》熟悉的普隆德拉噴泉廣場，玩家可以看見鐵匠忽克連、寵物管理員、遠征隊長等 NPC，彷彿回到當年與朋友一起冒險的時光。遊戲除了單人挑戰，也加入聊天、交易及組隊功能，建立帳號後就能與其他玩家交流、組隊挑戰關卡，透過遠征系統對抗大量魔物及 BOSS。
目前《RO 倖存者》仍處於 Beta 測試階段，持續開發更新，部分職業與功能尚未全面開放，有興趣的玩家可以透過官方網站免費體驗，不必下載安裝程式，就能重溫經典 RO 的冒險樂趣。
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《RO 倖存者》由開發者 Reven4nt 製作，是一款以《RO 仙境傳說》為基礎的非官方粉絲作品，目前仍處於 Beta 測試階段。遊戲保留經典的像素角色、職業、魔物及技能系統，並加入類似《吸血鬼倖存者》的生存戰鬥玩法，玩家必須面對不斷出現的敵人，透過升級技能、強化裝備來提升戰鬥能力，挑戰各種魔物與 BOSS。
不同於傳統《RO 仙境傳說》需要下載遊戲程式，《RO 倖存者》直接透過網頁就能遊玩，支援手機與電腦跨裝置體驗。玩家可以選擇訪客模式直接進入遊戲，也能建立帳號保存角色進度，使用聊天、交易及組隊等功能。值得注意的是，《RO 倖存者》並非 Gravity 官方推出的遊戲，而是粉絲自行開發的免費同人作品，官方網站也特別註明，遊戲沒有廣告及付費購買機制。
對老玩家來說，《RO 倖存者》最令人懷念的就是熟悉的職業系統。遊戲目前開放劍士、魔法師、弓箭手、服事、盜賊及商人等6大基本職業，每個職業都有不同的技能特色，例如劍士擅長近距離攻擊、魔法師能使用魔法技能，弓箭手則能遠距離攻擊敵人。玩家還能自由調整角色性別、髮型、髮色及服裝顏色，並透過裝備、卡片及技能養成，打造自己的戰鬥流派。
除了經典職業，遊戲也重現《RO 仙境傳說》熟悉的普隆德拉噴泉廣場，玩家可以看見鐵匠忽克連、寵物管理員、遠征隊長等 NPC，彷彿回到當年與朋友一起冒險的時光。遊戲除了單人挑戰，也加入聊天、交易及組隊功能，建立帳號後就能與其他玩家交流、組隊挑戰關卡，透過遠征系統對抗大量魔物及 BOSS。
目前《RO 倖存者》仍處於 Beta 測試階段，持續開發更新，部分職業與功能尚未全面開放，有興趣的玩家可以透過官方網站免費體驗，不必下載安裝程式，就能重溫經典 RO 的冒險樂趣。