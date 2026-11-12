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「音樂教父」羅大佑昨接受專訪時，痛斥總統賴清德、行政院長卓榮泰狼狽為奸，台北市長蔣萬安對此大讚「振聾發聵、展現文化人風骨」，但由於羅在專訪中又痛斥前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人沒有子女「對於下一代這些人不會想太多」，引發質疑蔣歧視女性。蔣萬安今（12）日表示，選舉進入激烈階段，當網友只看到片段資訊，就很容易誤會，解釋清楚就好。蔣萬安說，他贊成的是羅大佑對於民進黨過去一段時間，不管是發動大罷免，或者是製造社會仇恨對立，連立法院三讀法案也都不副署，甚至行政權不斷地擴張，都傷害台灣的基本民主原則，這件事情，他認為應該大家就批判，但對於單身女性對國家的貢獻，他有不同看法，不管有沒有結婚、有沒有孩子，都不影響做好各項兒少政策，這是他基本的立場。蔣萬安續道，大家不只要關心，也就是是不是傷害台灣民主，更重要要檢視這十年來，其實包括新生兒人數，從過去20萬，現在已降到不到10萬；青少年吸毒比例、年齡不斷降低，青少年自殺率也不斷翻倍，甚至很多國軍弟兄姊妹、教師同仁選擇離開人世，這些都應該是要關注的議題，所以現在社會環境，當然還有很多努力的空間，不管是中央政府、地方政府，都應該持續努力。不過媒體追問，第一時間有了解羅大佑講的全文原貌嗎？認同女性一定跟育兒掛鉤嗎？蔣萬安說，他講得非常清楚，女性是否生育還有結婚，不應該成為一個判斷的標準，所以昨天媒體朋友在問的是，卓榮泰跟賴清德總統傷害台灣的民主、狼狽為奸，行政權的擴張，還有不副署立法院三讀的法案，這點他認為本來就應該批判民進黨政府的作為。