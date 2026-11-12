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▲「大港政策島」3D互動政見地圖，把21項主題政見、11個選區的在地建設，放進一座可以轉動、縮放、點擊探索的立體高雄地圖。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆競選總部今（12）日推出「大港政策島」3D互動政見地圖，把21項主題政見、11個選區的在地建設，放進一座可以轉動、縮放、點擊探索的立體高雄地圖。市民只要打開手機，就能從港灣一路逛到山城，看見賴瑞隆對高雄未來的完整藍圖。「大港政策島」以「一格一政見，拼出整座大高雄」為概念，每一座政策島代表一個主題，從亞洲新灣區3.0、北高雄大願景、東高雄大願景，到AI產業、傳產高值化、勞工、交通、教育、醫療照護、原住民族、客家、新住民和毛孩政策，點開每一格都能看到政見細項，並附上競選官網原文連結。點選行政區，也能查看該選區的在地建設。地圖上同步標示捷運紅線、橘線、環狀輕軌、興建中的捷運黃線和國道7號，以及規劃中的捷運紫線，讓市民一眼看懂高雄交通路網的現在和未來。畫面還可以切換清晨、白天、黃昏、夜晚四種時段，欣賞不同時刻的高雄。為了讓政見更好親近，團隊也設計了多項互動玩法。「你是高雄的哪一種人？」測驗，只要回答7個問題，就能找到最貼近自己生活的政見；地圖上還藏著「百變隆隆」彩蛋，點到就能捕獲、收進圖鑑，集滿後還能和隆隆一起合照分享。競總表示，「大港政策島」希望讓大家用輕鬆的方式認識政見，在地圖上找到自己住的地方、關心的議題，也看見整座高雄一起往前走的方向。競總說，高雄是一座從港灣出發、走向世界的城市，從大亞灣到山城部落，從年輕人到長輩，每一個人都是高雄的一部分。邀請市民上網玩玩看，把喜歡的政見分享給身邊的朋友。也請大家鎖定將於本週六（11/14）登場的高雄市長公辦政見發表會，共同凝聚讓高雄更好的力量。