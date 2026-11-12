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演唱會需武警維安？陳其邁：必須給藝人最大表演自由

國民黨高雄市長候選人柯志恩2016年擔任立委質詢時，談及中國派出武警維持演唱會秩序，形容這是歌手的「honor（榮耀）」，相關發言再度引發討論。高雄市長陳其邁今（12）日受訪時強調，演唱會應尊重藝人的表演自由，直言世界主要城市不會派鎮暴警察進場維持秩序，話鋒一轉狠酸柯志恩：「在現在民主、自由的台灣，她的這個動機、邏輯，我真的是搞不懂。」臉書社群「高雄好過日」質疑，過去不斷攻擊流行音樂、演唱會、音樂祭的國民黨，為了選票，最近猛蹭演唱會經濟，回顧柯志恩在沒選舉時的發言，面對質詢曾說出：｢有鎮暴警察在場，那是歌手的honor，你知道嗎？」他痛批這種輕蔑態度，以及漠視中共在演唱會場使用武力威嚇的態度，當時也引發輿論反彈。對此，陳其邁表示，演唱會是相當成熟的國際市場，有一定的國際規範與市場機制，台灣城市必須先達到一定門檻，才能與其他國際城市競爭，讓國際天團選擇前來舉辦演出。他指出，無論硬體場館、軟體服務，都必須符合國際藝人及團體的需求與規格，就像要進入輝達（NVIDIA）或台積電供應鏈，也必須達到一定標準。陳其邁提到，高雄目前在軟硬體及服務方面，是台灣條件最好的城市，接下來要面對的競爭對手，已經是東京、香港及新加坡等國際城市。他強調，場館及城市最重要的任務，是提供團體與藝人最大的一個表演幅度，包括像演出的自由、表演的空間，這些都必須交給他們。談到演唱會現場的維安方式，陳其邁直言，世界主要城市的演唱會，並沒有看過派出鎮暴警察進場維持秩序的情況，這個界線是非常清楚的。他說明，高雄市政府負責的是場外交通及治安維護，原則上不會介入場內演出及秩序管理；除非發生重大特殊狀況，才會與主辦單位討論，並依現場情勢決定如何處理，這個在全球是非常普遍。至於柯志恩當年為何會有相關說法，陳其邁認為，這部分應由當事人更進一步說明，請她再多做解釋，但他也直言，自己確實不懂這種講法的背景、想法是什麼，在現今民主、自由的台灣，「她的動機、這個邏輯，我真的是搞不懂」。