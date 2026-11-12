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▲沈伯洋今召開記者會，說明華山改造計畫。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

▲沈伯洋今邀請專家學者出席「點亮市民大道」記者會，說明華山改造計畫。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

▲沈伯洋今邀請專家學者出席「點亮市民大道」記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日發表「城市縫合-點亮市民大道」政策。針對市民大道高架橋下長年「重車輕人、南北街區疏離」的治理盲點，沈伯洋借鏡多倫多、東京、曼谷、墨爾本等國際高架橋下案例，提出「打開」、「跨越」、「轉化」三大空間策略，並選定華山、市民八德、市民敦化三處模擬基地提出改進方向，分別打造運動與親子使用、藝文、步行與夜間廊帶，讓市民大道成為市民願意停留的城市空間，讓市民大道還給市民；對於預計花費多少預算，沈伯洋受訪時補充，若是3、4條空中廊道，可能會花費4、5億，但花費最多的應該是時間，包含招標、市民意見等，需要溝通、說服，這才是最難部分，預計一年到一年半左右完成。「城市縫合-點亮市民大道」記者會邀請實踐大學建築系教授/田中央聯合建築師事務所主持建築師黃聲遠、前政務委員林盛豐、中華民國景觀學會秘書長陳盈婷、構築學會理事長王增榮、台灣現代建築學會秘書長吳耀庭、中華民國都市設計學會理事長梁豫漳、中華民國都市設計學會常務理事王俊雄、實踐大學建築設計學系助理教授盧彥臣、德國behet Bondzio lin architekten建築師事務所主持建築師林友寒、建築改革社前任社長賴人碩、建築改革社現任社長楊秋玉、台灣建築學會前理事長曾光宗、台北市建築師公會副理事長林志崧出席。沈伯洋點出，近30年來市民大道橋上是呼嘯的車流，橋下則是昏暗、噪音與破碎的人行道，成為「都市被遺忘的空間」，如高架橋全長6.4公里，供市民活動的空間比例僅約1％，其餘多為停車場、加油站與車輛相關設施；中山北路至光復南路約3.7公里的路段僅有18處跨南北兩側的行穿線，平均每205公尺才有一處，最長達330公尺；地面層又被橋墩、通風口與機電設施量體佔據、夜間照明不足，推著嬰兒車的父母或夜歸的市民都感到不安。沈伯洋指出，雖然橋下曾嘗試以綠化、彩繪或藝術裝置改變形象，台北市政府也曾於109年度提出「大T計畫」及台北車站至心中山公園的改造規劃，但過去市府對市民大道南北向的都市計畫始終缺乏通盤規劃，加上治理結構破碎，同一路廊分屬新工處、公園處、都發局、建管處及交工處等至少五個機關，管理要點也未指定全線的規劃機關，使橋下空間長期只能作為停車與設施使用。沈伯洋具體提出三大空間策略，在保留既有車道的前提下，依各基地條件組合運用，分別為「打開」，即移除封閉性的綠籬與圍欄，引入天光，讓橋下不再是明暗的分界線；「跨越」，規劃置入南北向平台或人行陸橋，重建穿越動線，縫合南北兩側街區；「轉化」，將突出的既有設施量體改造為可供停留設施。他也以華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，希望能與周邊七座捷運站共同形成南北寬約1公里的步行城市空間。沈伯洋說明，第一處「華山」模擬基地以運動與親子使用為主，市民大道二段是沿線綠地最集中的路段，周邊有華山公園、中央藝文公園與華山文創園區，將整合兩側綠地與橋下空間，設置運動驛站、兒童遊戲場、綠地與寵物友善空間及動漫IP基地，並以人行陸橋串聯南北兩側。沈伯洋說，第二處「市民八德」模擬基地，將打造串聯忠泰美術館與建國啤酒廠的藝文廊道，建國高架與市民大道交會處將隨著建啤改造、八德市場與周邊用地遷移釋出開放空間，並置入假日公辦文創市集、展覽空間，優化全線唯一的懷生國小人行陸橋，並規劃安全的通學路徑。沈伯洋指出，第三處則是「市民敦化」模擬基地，形成串聯南北商圈的步行與夜間廊帶，復興南路至延吉街約1公里的市民大道四段，周邊已有連續的商業帶，將以公辦、可撤收的夜間市集、小型展演空間與音樂廣場，串聯忠孝復興與敦化商圈，其中交通上優先改善既有6處平面穿越，並針對復興南路至延吉街的路段，評估設置天空行人陸橋。沈伯洋補充，三處模擬基地是與都市設計與建築專家共同提出的模擬方案，未來若要實施，還需經過專案研究和使用者參與，才會進入執行階段。沈伯洋強調，市民大道雖然位於市中心，但其實從來不屬於「市民」，沒有人想為它停留，因此縫合市民大道不是為了多一處美化工程，而是要讓城市空間重新回到以人為本。沈伯洋說，縫合不僅限於橋下，未來將透過都市更新與設計準則，引導兩側建築與商業活動面向市民大道，並建立跨局處平台統籌橋下空間，且三處改造基地只是起點，未來更將以同樣模式串聯台北車站至松山文創園區的東西向城市軸帶，完成鐵路地下化「縫合都市」的未竟之業。中華民國都市設計學會理事長梁豫漳指出，借鏡多倫多有高架下的社區客廳、東京以手作工藝為主題的橋下街區、曼谷出站直通商場的行人空橋、墨爾本高架下的線性公園，市民高架不應只是交通設施，而是日常的生活場域，成為舒適、可以停留的空間。黃聲遠表示，都市空間不只是供人通行的地方，市民對生活的環境有感受，也對城市的未來有想像，而台灣是自由、民主、開放的社會，過去的規劃應該要重新討論。