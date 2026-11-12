2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日於東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊首戰將交手地主日本武士隊。日本武士隊官網也撰文分析中華隊戰力，直言球隊「看板人物」是隊長郭天信，形容是兼具速度、打擊與守備的三拍子好手。官網指出，中信兄弟張仁瑋、張士綸「俊足雙箭頭」備受矚目，但中華隊打線偏向中距離安打型，長打重砲王念好、林子豪的火力輸出將是勝負關鍵。官網認為，中華隊最大的魅力就是團隊氣氛融洽，一旦氣勢上來就勢不可擋。
郭天信獲封「看板人物」 官網大讚三拍子好手
日本武士隊官網指出，中華隊的「看板人物」，是連續兩屆入選、本屆以外卡資格參戰的隊長郭天信。曾入選2023年WBC經典賽國手的郭天信，擁有極佳運動能力，憑藉被譽為「天網」的廣闊中外野守備範圍，成為兼具速度、打擊與守備三拍子的中職代表性外野手。
兄弟雙箭頭受到矚目 王念好、林子豪火力能否發揮成關鍵
野手陣容方面，除了隊長郭天信，本季繳出3成打擊率的張仁瑋，以及雖未達規定打席數、但敲出高達0.327打擊率的張士綸，這對中信兄弟的「俊足1、2棒雙箭頭」備受矚目。此外，上屆曾以美技守備引爆全場沸騰、本季打擊有所成長的馬傑森，也是相當令人期待的存在。
另一方面，在陣中絕大部分打者皆屬中距離安打型的情況下，具備長打砲火的王念好與林子豪能否適時發揮將是重要關鍵。捕手部分，宋嘉翔本季憑藉高達0.526的盜壘阻殺率與0.995的守備率，以穩健表現榮獲金手套獎肯定；而在統一獅擔任二號捕手的張翔，同樣具備優異的盜壘阻殺能力。
先發投手偏少成隱憂 「第二先發」成勝負關鍵
在入選的13名投手當中，預計將由陳睦衡與徐翔聖這對國中同窗組合，搭配本季破繭而出的左投林子崴，以及上屆對澳洲繳出好投、本屆以外卡入選的陳克羿共同扛起先發輪值。在11月7日、8日舉行的熱身賽中，這4名投手皆展現出相當不錯的調整狀態。
終結者人選則鎖定鍾允華，擁有最快時速155公里的火球與犀利滑球，本季狂摘33次救援成功，一舉囊括救援王與新人王雙料大獎。官網認為，以鍾允華為首，本屆中華隊集結了眾多剛猛型牛棚戰力，不過正統先發型投手偏少仍是一大隱憂。除了各場先發投手必須盡可能拉長投球局數外，邱駿威與盧孟揚等「第二先發」人選的臨場發揮也將成為勝負關鍵。
中華隊最大魅力？ 官網：「氣勢起來就擋不住」
本屆中華隊由總教練高志綱領軍，雖然這是他首度執掌國家隊一軍兵符，但球員時期素有「名捕」美譽，無論以選手或教練身分都累積了極為豐富的國際大賽經驗。官網直言，台灣基層棒球人口相對有限，加上高中畢業的潛力新秀頻頻旅外發展，使得這個年齡層的國際賽往往面臨苦戰。
然而，高志綱在坦承日、韓是強敵的同時，仍不斷叮囑選手，「如果賽前就抱持著『來學習』的心態，就無法對勝利產生足夠的渴望。唯有全隊團結一心、全力正面衝撞，才能真正看清自己還欠缺什麼。」官網最後也讚許，中華隊的團隊氣氛融洽、一旦乘上氣勢便勢不可擋，正是台灣棒球最迷人的魅力所在。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本武士隊官網指出，中華隊的「看板人物」，是連續兩屆入選、本屆以外卡資格參戰的隊長郭天信。曾入選2023年WBC經典賽國手的郭天信，擁有極佳運動能力，憑藉被譽為「天網」的廣闊中外野守備範圍，成為兼具速度、打擊與守備三拍子的中職代表性外野手。
兄弟雙箭頭受到矚目 王念好、林子豪火力能否發揮成關鍵
野手陣容方面，除了隊長郭天信，本季繳出3成打擊率的張仁瑋，以及雖未達規定打席數、但敲出高達0.327打擊率的張士綸，這對中信兄弟的「俊足1、2棒雙箭頭」備受矚目。此外，上屆曾以美技守備引爆全場沸騰、本季打擊有所成長的馬傑森，也是相當令人期待的存在。
另一方面，在陣中絕大部分打者皆屬中距離安打型的情況下，具備長打砲火的王念好與林子豪能否適時發揮將是重要關鍵。捕手部分，宋嘉翔本季憑藉高達0.526的盜壘阻殺率與0.995的守備率，以穩健表現榮獲金手套獎肯定；而在統一獅擔任二號捕手的張翔，同樣具備優異的盜壘阻殺能力。
在入選的13名投手當中，預計將由陳睦衡與徐翔聖這對國中同窗組合，搭配本季破繭而出的左投林子崴，以及上屆對澳洲繳出好投、本屆以外卡入選的陳克羿共同扛起先發輪值。在11月7日、8日舉行的熱身賽中，這4名投手皆展現出相當不錯的調整狀態。
終結者人選則鎖定鍾允華，擁有最快時速155公里的火球與犀利滑球，本季狂摘33次救援成功，一舉囊括救援王與新人王雙料大獎。官網認為，以鍾允華為首，本屆中華隊集結了眾多剛猛型牛棚戰力，不過正統先發型投手偏少仍是一大隱憂。除了各場先發投手必須盡可能拉長投球局數外，邱駿威與盧孟揚等「第二先發」人選的臨場發揮也將成為勝負關鍵。
本屆中華隊由總教練高志綱領軍，雖然這是他首度執掌國家隊一軍兵符，但球員時期素有「名捕」美譽，無論以選手或教練身分都累積了極為豐富的國際大賽經驗。官網直言，台灣基層棒球人口相對有限，加上高中畢業的潛力新秀頻頻旅外發展，使得這個年齡層的國際賽往往面臨苦戰。
然而，高志綱在坦承日、韓是強敵的同時，仍不斷叮囑選手，「如果賽前就抱持著『來學習』的心態，就無法對勝利產生足夠的渴望。唯有全隊團結一心、全力正面衝撞，才能真正看清自己還欠缺什麼。」官網最後也讚許，中華隊的團隊氣氛融洽、一旦乘上氣勢便勢不可擋，正是台灣棒球最迷人的魅力所在。